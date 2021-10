Moda sostenible en Mallorca

Que se puede reciclar todo en el mundo de la moda quedó demostrado en la entrega de premios de la VI Marató de Reciclatge Creatiu de Roba de Mallorca, celebrada el pasado viernes en el Centre Flassaders y cuyos premios se entregaron ayer en el Auditori del Palau de Congressos de Palma.

Esperanza Martínez, diseñadora de profesión, fue la ganadora con un abrigo hecho de retazos de chaquetas, una falda de cuero negro, un fular con flecos, unos leggings y hasta el disfraz infantil de una niña de la época medieval. «Me había presentado todos los años porque me lo paso muy bien. Una vez quedé tercera y el año anterior a la pandemia logré el segundo puesto. Lo curioso es que en todas las ediciones me había presentado con mi madre, que me ayudaba a cortar y coser, pero el otro día no pudo venir y me acompañó mi padre, que es carpintero, pero que sabe coser muy bien», explicaba una exultante Esperanza, que fue agraciada con 600 euros. Esperanza añadió: «Fuimos justos de tiempo, pero incluso conseguimos hacer un bolso con los retales», añadió.

Esperanza y su padre, con el diseño ganador y el bolso a juego.

En segundo lugar quedó Pau Nieto, graduado el año pasado en Diseño de Moda y que recibió 300 euros. «Era la tercera vez que me presentaba y la primera vez que he conseguido un premio», comentaba el joven que este verano ha estado haciendo prácticas en el departamento de vestuario de una empresa local. «En la actualidad estoy buscando trabajo así que si alguien tiene algo, que me llame», comentaba.

La ‘medalla de bronce’ fue para dos estudiantes de segundo curso de Diseño de Moda: Sofía Binimelis y Teresa Cuennet. El premio: una noche para seis personas en uno de los refugios del Consell de Mallorca.

La directora de la Fundació Deixalles, Xesca Martí, explicó que en total hubo 14 participantes y en el escenario se exhibieron los 11 trabajos que consiguieron terminar.