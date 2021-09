Aunque profesionalmente se dedican a sectores muy diferentes, los mallorquines Juan Moyá y Patricia Flores comparten su pasión por el mundo de la pasarela, la moda y la fotografía. Ambos viajan el próximo viernes a Tenerife con motivo de su participación, como representantes de Balears, en el certamen de belleza de Miss y Míster Internacional España.

Un evento presencial que se celebrará los días 22 y 23 de septiembre en el Teatro Guimeral y reunirá a 52 aspirantes de todo el país. Patricia Flores (Palma 1998) estudió Auxiliar de Enfermería y en la actualidad trabaja como auxiliar de Veterinaria. «Siempre me han gustado los animales y finalmente me decanté por hacer Veterinaria, aunque en un futuro también me gustaría dedicarme profesionalmente al modelaje». Mujer luchadora y atrevida –«de niña era tímida e insegura»– luce una envidiable silueta, aunque asegura que «la belleza no solo está en el físico». Vive el presente y «no miro al futuro», practica Kick boxing y el boxeo con clases de crossfit. «Me preparo para combatir y no me preocupa que me rompan la nariz o me hinchen un ojo, y si pasa, aprovecharé para alguna sesión fotográfica», sonríe.

Juan Moyá (Palma 1993) trabaja como mecánico de automóviles en el taller de su padre y lo combina como coach traspersonal, realizando charlas de inteligencia emocional, autoconocimientos y desarrollo personal. Ha escrito tres libros sobre el tema y estudia para técnico de Emergencia Sanitaria. «La verdad es que soy muy activo. Me gusta explorar y aprender. En moda me inicié con 20 años y he participado en desfiles y concursos». Hombre deportista, Juan Moyá ha practicado gimnasia deportiva, calistenia, voleibol, etc. «Me gusta mucho el deporte y estar en buena forma».

Ambos viajan con la maleta llena de ilusiones y ganas de triunfar.