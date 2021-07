Regreso al pasado en la carretera

La historia sobre cuatro ruedas tomó este domingo las carreteras del Pla de Mallorca. Después de meses sin poder salir a causa de las restricciones provocadas por la pandemia del coronavirus, los amigos del Club de Cotxes Antics de Mallorca se volvieron a encontrar para participar de una jornada lúdica y bendecir sus antiguas joyas en el Santuario de Cura.

El día empezó en el restaurante Es Cos, de Sineu, donde los asistentes cogieron fuerzas para emprender la ruta. El vicepresidente de la entidad, Bernat Company, explicó que la de ayer fue «una salida muy minimalista a causa de la pandemia». Normalmente, participan un gran número de vehículos en estos encuentros pero, como reconoció algún asistente, «la situación y el calor han provocado que muchos no vengan porque, claro, estos coches no tienen aire acondicionado». De hecho, la ruta se realizó por carreteras secundarias debido a que no alcanzan grandes velocidades.

En ruta

Aún así, se reunieron 17 vehículos que partieron de Sineu hacia Petra, para después enlazar con Vilafranca, Porreres y dirigirse hacia Randa y el Santuario de Cura, donde un franciscano TOR bendijo los automóviles con motivo de Sant Cristòfol. La jornada terminó con una comida de hermandad en Cura.

Pero a pesar de la reducida participación de coches antiguos en la salida de ayer, los vecinos de los municipios por los que pasaron estos vehículos quedaban admirados al poder contemplar un Renault 4 del año 56, un Ford del 28 o un Citroën Stromberg del año 36, todos ellos cuidados hasta el último detalle. Los miembros del Club de Cotxes Antics aseguran que el cuidado de estos vehículos es una pasión «que queremos compartir con la gente y es por esta razón por la que celebramos las salidas por los pueblos. Queremos mostrar la historia de cada una de estas joyas», señaló Bernat Company, que ayer ejerció de maestro de ceremonias después de que el presidente de la asociación, Nicolau Nicolau, no pudiera asistir al evento por ser contacto estrecho de un positivo por coronavirus.

Actualmente, el Club de Cotxes cuenta con alrededor de 170 socios que tienen una media de entre 3 y 4 coches antiguos cada uno.