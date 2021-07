Celia Forner ha sido capaz de traspasar su propio mito. Los que hayan vivido la moda en los ochenta y noventa saben que la modelo valenciana fue la indiscutible número uno.

Acaparó todas las portadas, abrió y cerró los desfiles mas importantes y llegó donde nunca antes una modelo había conseguido hacerlo. Su rostro anguloso fascinó a los mejores fotógrafos del mundo y fue de las primeras en poner una semilla en lo que después se convirtió en el fenómeno de las tops. Sin embargo, Celia, casada con el fotógrafo italiano Francesco Venturi, y madre de dos hijos, optó por una vida alejada del foco mediático, centrada en la creación, que le ha dado muchas satisfacciones, lo mismo que el mundo del arte, del que es benefactora y mecenas, el mundo editorial y ahora el de la belleza, pues ha creado la línea de cosmética de alta calidad Alleven, inspirada en el nombre de su hija Allegra Venturi, que ya usan las mujeres más elegantes del mundo. Nos recibe en su casa de Mallorca en una tarde de verano con luz perfecta y el Mediterráneo de fondo.

¿Quién es Celia Forner?

—Sobre todo una persona muy familiar y que intenta ser lo más empática posible con las circunstancias de los otros, algo que no siempre es fácil y que hay que trabajar día a día. Soy una mujer que cree en el esfuerzo, en el trabajo duro para conseguir llegar a las metas con las que sueña, siempre con disciplina y muchas horas de entrega y trabajo. Creo ser alguien que vive con su mortalidad muy presente.

Fue una de las mejores modelos del mundo, ha sido imagen de las marcas más prestigiosas. ¿Cómo soportó esa presión siendo tan joven?

—La verdad, a veces con más dificultad y otras con más ligereza, en fin, como pude. Me siento afortunada de haber podido experimentar vivencias tan extraordinarias, esa es la verdad.

La belleza es un arma de doble filo. ¿Alguna vez le ha pesado?

—Por muchos años sufrí el síndrome del impostor, creía que en algún momento todo se desmoronaría y se darían cuenta de que no era para tanto… con los años descubrí que es algo bastante usual entre personas con éxito, especialmente si sucede muy rápidamente, como fue mi caso. Afortunadamente lo superé.

Se casó con un hombre con el que ha creado una familia, ha tenido una vida de privilegio pero no ha parado de hacer cosas. ¿Qué la define? ¿Es empresaria, creativa, rebelde...?

—Extremadamente curiosa, es lo que soy. Es la curiosidad la que me convierte en todas esas cosas y muchas otras que pocos conocen. No soy solo la señora de Francesco Venturi. Yo soy yo y mis circunstancias como cualquier otra persona.

¿Cómo percibe el mundo de la moda hoy?

—Los años en que fui parte del mundo de la moda eran años en los que era todo nuevo y excitante, había un elemento de divertimento que ahora no creo que exista . La moda sigue siendo importante ; ‘ya que estamos vivos vistámonos para la ocasión’, aunque es un mercado un poco saturado y en el que crear, que no diseñar, es cada vez más complicado.Todos los proyectos que creé y sigo creando han sucedido de una manera orgánica, nunca forzada. No podría formar parte de algo en lo que no creo.

¿Cómo y cuándo decide crear Alleven?

—Es un proyecto al que estuve dando vueltas durante muchos años y mientras trabajaba en otros proyectos. El producto con el que soñaba no existía en el mercado al nivel de calidad y precisión que yo buscaba. Así es como decidí crear Alleven Colour Shiled, el maquillaje en spray corporal que hace furor entre las celebrities y maquilladores en Hollywood e internacionalmente. A partir de ahí surgieron los siguientes productos para el rostro y cuidado de la piel. De hecho este otoño se lanzan dos productos más, el aceite y el toner.

¿La ayudó su experiencia como modelo?

—Mi experiencia como modelo me ayudó al haber trabajado con algunos de los mejores maquilladores del mundo. El equipo de formulaciones de Alleven es uno de los mejores internacionalmente y se produce en España, algo que para mi es muy importante.

Hablemos de sus productos. ¿Cómo nacen, quién los hace óptimos y cuáles son sus beneficios?

—No le veo el interés a hacer una marca cosmética si no aporta innovación. Todos los productos se crean desde scratch ‘0’, son multifuncionales y de última tecnología, además de ser respetuosos con el medio ambiente y veganos.

¿Ser bello las 24 horas del día durante toda la vida es posible? Ya sabe que hablamos de la eterna juventud…

—Obviamente, no. ¡Qué aburrimiento! Ni tan siquiera cuando eres muy joven es posible. Lo interesante es cuidarse para que el proceso inevitable del envejecimiento sea de una manera sana, incluyendo la piel, el órgano más grande del cuerpo.