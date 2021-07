Unas polémicas declaraciones de Florentino Fernández han convertido al humorista en el foco de las críticas en redes sociales. El ex concursante de MasterChef Celebrity indicaba en un medio nacional que «si no hay más mujeres cómicas no es una cuestión de sexos sino de talento».

Las respuestas a esta 'reflexión' del actor, que concedía la entrevista para promocionar su nueva película, no se han hecho esperar. Muchos usuarios han atacado al madrileño y han destacado el trabajo de muchas cómicas del país.

Twitter me ha puesto en guardia!!! pic.twitter.com/3iikDbRJJm — Florentino Fernández (@flofdezz) July 9, 2021

Tanto ha sido el revuelo que incluso Lina Morgan se ha convertido este viernes en trending topic.

Lina Morgan, Grac.Morales, M. Santpere, Esperanza Roy, Florinda Chico, Rafaela Aparicio, C. Velasco, Analía Gadé, C. Machi, R. M. Sardá...claro que ha habido y hay enormes cómicas. El problema es que se ofenden precisamente las voceras ideológicas porque no tienen ninguna gracia. — Amalamena (@Amalamena3) July 9, 2021

Lina Morgan es otro ejemplo de que hay mujeres cómicas con talento y más actuales aún recuerdo cuando Irene Montero dijo que estaba ahí por méritos propios e Ilone Belarra dijo lo mismo de Lilith Vestringe.

Casi me caigo de la silla de la risa — DocHollyday7 (@DHollyday7) July 9, 2021

Quiero pensar que Florentino Fernández no dijo esto y es un titular sacado de contexto. Porque él mismo sabrá que su talento no le llega ni a la suela de los zapatos a Yolanda Ramos, Silvia Abril, Eva Hache, Carolina Noriega, Asaari Bibang, Anabel Alonso, Sofia Niño de Rivera… pic.twitter.com/a31tK7mikM — Lidia San José (@Lidia_San_Jose) July 8, 2021

Lo que me hicieron reír Anabel Alonso (junto a Bibiana Fernández) y Silvia Abril en Masterchef no lo conseguiste tú con tu humor casposo. https://t.co/Yz6AQXUL0z — Ana (@anavilla_8) July 8, 2021

Había leído por ahí que el titular de lo de Florentino Fernández era capcioso y he ido a ver. Es verdad, es capcioso: la respuesta es INCLUSO PEOR. Los andaluces son muy graciosos, los daneses se suicidan en masa y si no hay mujeres, bueno, normal, tampoco hay niños ni yayos.🤦🏽‍♀️ pic.twitter.com/29cP9yQt2Z — Blanca Rodríguez «Bandarrita» 🏳️‍🌈 (@bandarrita) July 8, 2021

Florentino Fernández, de parte de todas las cómicas de este país.

Yolanda Ramos

Silvia Abril

Susi Caramelo

Victoria Martin

Martita de Grana

Ana Milán

Anabel Alonso... etc. pic.twitter.com/eAvQ9WmErJ — Nano Jano (@NanoJano1) July 8, 2021

Horas después de la publicación de la entrevista, el propio Flo ha pedido perdón a través de un vídeo en sus redes sociales: «Por encima de todo quiero igualdad de oportunidades para cómicos y para cómicas. Siento este follón porque yo no soy así».

Santiago Segura, por su parte, ha intentando defender a su amigo en Espejo Público y, desde su punto de vista, se han malinterpretado las palabras de su compañero: «Yo entiendo que yo contrataría mil veces antes a Martita de Graná que a decenas de cómicos hombres, ¿Por qué? ¿Por el sexo? No. Por el talento».