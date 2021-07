Jorge Lorenzo, un supuesto alumno de segundo de Bachillerato que estaba haciendo cuarentena en un hotel COVID de Mallorca, tras el macrobrote detectado entre estudiantes en la isla, ha engañado a muchos usuarios de Twitter.

Ni está en Mallorca, ni es estudiante de los viajes de estudios, pero sí es el protagonista de la última broma viral en redes sociales. El joven ha publicado un vídeo contando cómo estaría siendo su encierro y ha indignado (y engañado) a todo Twitter. «Algunos me llamarán Cayetano, niñato o #MENES solo por irme a Mallorca pero tenéis que oír la verdad», ha escrito.

«Yo vine aquí y mis padres pagaron la barra libre del hotel. Me parece una vergüenza que el gobierno nos esté pagando la comida, pero no me pueda pedir un mísero cubata porque no nos la están pagando la barra libre. Como mínimo, que me pongan lo que yo había pagado», relata en el vídeo.

El protagonista del vídeo, cuya identidad real no ha querido confesar, ha hecho todo el montaje desde una de las vegas del Segura. La idea se le ocurrió este martes y revolucionó Twitter desde primera hora del miércoles. «Pensé que me podía echar unas risas y así fue», reconoce este estudiante de Matemáticas a Huffington Post.