La carta de la jefa de estudios de uno de los institutos cuyos alumnos se han visto afectados por el macrobrote de coronavirus ha sacudido las redes. En el texto la docente aclara que «la responsabilidad es única y exclusivamente de las personas que se han contagiado» y asegura que explicó a sus alumnos los riesgos de irse de viaje: «Os vais a Mallorca en busca del coronavirus después de que durante meses, en el instituto, nos hayamos dejado la vida para que no os contagiéis y no contagiéis a vuestras familias».

«Si algo he aprendido este año, con toda la información que manejo como jefa de estudios adjunta, como coordinadora COVID y como rara avis que no entiende otra forma de vida que en sociedad [...] es que hemos vuelto a fracasar por culpa del individualismo, del egoísmo y de un egocentrismo mal gestionado», reflexiona.

En la carta, la autora también hace especial hincapié en la labor de los profesores: «No olvidéis que somos el único colectivo que fuimos lanzado contra el coronavirus sin protección de ningún tipo; es necesario que sepáis que somos el único colectivo que hemos estudiado hasta cuatro protocolos [...] Han sido los peores nueve meses de mi vida porque he tenido una responsabilidad que no me correspondía. Y estoy viva».

Visiblemente molesta, critica: «La gente dice que lo hemos hecho muy bien. ¿Muy bien? Si lo hubiera hecho muy bien, la egoísta panda de mezquinos que se ha ido a Mallorca a hacer lo que les ha salido del nabo después de llevar nueve meses escuchando mis instrucciones y consejos, se habría quedado en su maldita casa».

Una carta que remueve consciencias y en la que la jefa de estudios explica además que tuvo «un arduo debate con dos alumnas porque pretendieron que el equipo directivo cambiara las fechas de los exámenes para ellos poder irse cuando la agencia imponía».

Por último, aprovecha la carta para mostrar sus quejas por el actual sistema educativo: «Sigo clamando en este desierto por una reforma efectiva del sistema educativo que nos devuelva las horas de Literatura secuestradas, de Historia y de Filosofía y que se dejen de nimiedades que conducen a crear adultos infantilizados, egoístas y flojos. Hace falta Pensamiento en una sociedad individualista que hace aguas por todas partes».