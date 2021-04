Alessandro Lequio, nueva 'víctima' del documental de Rocío Carrasco

El pasado siempre vuelve, y si no que se lo digan a Alessandro Lequio. El miércoles se convirtió en uno de los protagonistas de la entrevista a Rocío Carrasco cuando esta aseguró que «perro no come perro» al ser preguntada por la defensa que ha hecho el duque de su ex Antonio David. Una forma de insinuar que el italiano apoya al ex guardia civil porque actúan «del mismo modo».

La hija de Rocío Jurado pudo ver un vídeo que concentraba todos los comentarios y ataques que le había dedicado el colaborador del programa de Ana Rosa. Aunque Lequio fue invitado a participar en el formato para argumentar sus opiniones, rechazó asistir tal y como informó Carlota Corredera.

Las declaraciones de Carrasco, que podían haber quedado en una simple anécdota, han sido solo el principio de la polémica que ahora gira entorno al italiano. Tan solo tres días después de la emisión del programa Antonia Dell'Ate, ex de Alessandro y madre de su hijo Clemente, compartió en su perfil de Instagram la denuncia que interpuso a Lequio por malos tratos.

La modelo asegura que retiró la denuncia porque se lo pidió y por el bien de su hijo: «Perdón, perdón, perdóname Antonia, retira la denuncia, te dejaré en paz... era un 9 de marzo de 1991. La primera mujer que denunciaba en España y ¡llamando las cosas con su nombre!».

Una publicación compartida de Antonia Dell'Atte

El texto añade que «se aportan cartas manuscritas por Lequio dirigidas a ella donde él mismo reconoce haberla maltratado y le pide perdón». La italiana ha animado a todas las mujeres maltratadas a que «obtengan pruebas y tengan el valor de denunciar».

Pero esto no es todo, ahora ha salido a la luz una entrevista del año 1999 en 'Tómbola' en la que el colaborador reconocía haber dado «bofetones a mujeres», aunque aclaraba que eran «bofetones light». En plató Karmele Marchante y Pilar Eyre le recriminaron sus palabras, unas declaraciones que ahora cobran un nuevo significado.

El ex de Ana Obregón se ha convertido así en el foco de la polémica. Rostros importantes de Telecinco, como Jorge Javier, ya han pedido que se prescinda en la cadena del trabajo del colaborador. «En estos momentos Antonio David puede estar pensando... ¿por qué estoy yo fuera y Alessandro Lequio no?», ha asegurado el presentador de 'Sálvame'.

Antonio David fue apartado de forma inmediata de la televisión tras la emisión del primer programa de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', en el que Carrasco denunciaba públicamente haber sufrido malos tratos por parte de su ex.

Por el momento, los compañeros de Lequio en el programa de Ana Rosa le han mostrado su apoyo. Un ejemplo ha sido Patricia Pardo, que ha asegurado que «no es justo que desde su condición de enferma (Rocío Carrasco) ataque a compañeros como Lequio».

Una publicación compartida de Alessandro Lequio Sr

La única 'respuesta' del italiano ha sido compartir este lunes en su Instagram una fotografía en la que aparece con una copa de vino con el hashtag fukingorance, algo así como «a la mierda la ignorancia». Además, ha optado por bloquear los comentarios en la mencionada red social.