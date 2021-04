Miguel Bosé, contundente con Jordi Évole: «Mi madre no murió de COVID»

Miguel Bosé regresa a la vida pública el próximo domingo con una entrevista en 'Lo de Évole'. El cantante aparecerá en el programa de La Sexta tras protagonizar varios titulares en los medios de comunicación por sus declaraciones negacionistas de la pandemia del coronavirus.

En un adelanto del programa, el artista se reúne con Jordi Évole después de «cinco o seis años» sin dar una entrevista a una cadena española. El periodista le asegura que en los últimos meses «me has hecho sufrir» y le pregunta sin tapujos por el cambio que ha experimentado su voz y su físico. «Mi voz va y viene, ahora puedo hablar. He llegado a no tener nada», asegura.

Este domingo no hay programa. Pero el que viene...

Miguel y Bosé.

Domingo 11 abril (21:25h), en @LaSextatv. pic.twitter.com/8yISAOtWG1 ? Lo de Évole (@LoDeEvole) April 4, 2021

Una de las preguntas más polémicas es la que se trata la muerte de su madre, Lucía Bosé, fallecida en 2020 a causa de una neumonía bilateral: «Tu madre tenía coronavirus», le dice Évole, a lo que Bosé responde: «Mi madre no se murió de COVID, y eso tiene que parar ya».

El artista también tratará el tema de las adicciones. «Ha habido años salvajes. Drogas, sexo a lo bestia... Y un buen día me desperté y dije: se acabó. Lo he dejado todo, todo, todo, hace siete años».