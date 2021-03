Un encuentro de altura

Estaba destinado a ser el gran proyecto de ocio del año 2020, pero la pandemia obligó a los promotores de Hit a retrasar su apertura hasta que la situación epidemiológica mejore y se sitúe en unos niveles que permitan asegurar la llegada de turistas durante un tiempo continuado.

A pesar de las dificultades, el proyecto no se ha abandonado nunca y aprovechando que cuentan con más tiempo, están puliendo cada detalle para que el día de la inauguración se vea algo que, como aseguran sus promotores, «nunca se ha visto en Mallorca».

La prueba de que el proyecto sigue totalmente vigente se produjo el pasado lunes con la visita de carácter técnico que realizaron Martín Berasategui y David Alayeto al terreno que albergó el antiguo Es Fogueró, cerca de la Platja de Palma y del aeropuerto.

Berasategui aterrizó al mediodía y esa misma tarde abandonó la Isla, mientras que Alayeto, que acudió junto a su marido, Jordi Nieto, se quedó en Palma ultimando otros aspectos del proyecto con Chus Iglesias, CEO de Hit, y el empresario hotelero Pepe Luna.

David Alayeto es fundador de Estudio IN y diseñador de establecimientos como Destino Hotel Pachá y el restaurante-cabaret Lio en Eivissa. «Éste es un concepto del que estoy muy orgulloso y se podría decir que es de los más bonitos que he realizado a lo largo de mi trayectoria profesional», explicaba a The Whitebook Andorra hace unos meses. Alayeto confió en el proyecto antes de que se incorporara al mismo Berasategui, el chef español e hispano con más estrellas Michelin (12). «He hecho un diseño de vanguardia con formas orgánicas que permite crear espectaculares montajes personalizados», explicaba el creador también de otros lugares emblemáticos como NAÔ Pool Club o Pachá Dubai, entre otros, lo que le ha convertido en uno de los diseñadores de interiores más respetados en todo el mundo.

El proyecto supondrá la creación de 200 puestos de trabajo y el personal del restaurante saldrá de las escuelas de cocina de Mallorca y se formará en el mítico restaurante de Berasategui, en Lasarte. «Es un gran honor para mí ofrecerles mis creaciones culinarias en Hit Mallorca. Mis platos variarán de acuerdo a lo que nos ofrece la naturaleza, el mar y las estaciones, pero no tienen fronteras. Son una simbiosis entre los aromas y los sabores de mi región y aquellos que son típicos de la isla de Mallorca, que es un verdadero templo de la materia prima», indicó el cocinero guipuzcoano cuando se dio a conocer el proyecto.

Un proyecto único en Mallorca

Hit Mallorca ofrece una experiencia única en la Isla que combinará un servicio de restauración de alta cocina gestionado por Martín Berasategui con shows y actuaciones de artistas de renombre internacional. Los 30.000 m2 del complejo se dividen en varias zonas cubiertas y al aire libre, diseñadas por David Alayeto. Se tratará de un espacio elegante y multifuncional diseñado para impresionar y preparado para acoger todo tipo de celebraciones, eventos corporativos y cenas privadas. El interior combina la gracia, la apertura y el encanto de un anfiteatro con rincones íntimos, cabinas VIP y numerosas zonas privadas. Todo ello estará exquisitamente amueblado y equipado con un moderno sistema de sonido e iluminación al más alto nivel de calidad.