Martín Berasategui aterrizará tras el verano en Palma

La oferta gastronómica de Palma se verá incrementada este otoño con la llegada por todo lo alto del cocinero español con más estrellas Michelin. Martín Berasategui inaugurará tras el verano El Txoko de Martín, situado en la Plaça del Pont de Palma, un sitio estratégico de la ciudad, junto a Santa Catalina y el Passeig Marítim.

La presencia del cocinero guipuzcoano en Mallorca se ha visto trastocada por la COVID-19, ya que su estreno iba a ser en el complejo Hit, ubicado en el antiguo Es Fogueró de Palma, cuya inauguración ha quedado pospuesta para después del invierno.

El proyecto de la Plaça del Pont no se ha visto afectado por la pandemia y está previsto que se inaugure en las fechas previstas.

El local consta de 570 metros cuadrados, de los cuales 300 estarán destinados para cocinas, cámaras de frío, almacenes, barra, office y aseos. El resto, unos 270 metros, acogerá a los 166 comensales que se repartirán entre la sala y la terraza.

Tarjeta de presentación del local de Martín Berasategui en Palma.

«Yo nací en una casa donde estaba el modesto restaurante que regentaban mis padres, llamado Bodegón Alejandro, y allí es donde aprendí el oficio y me enamoré de él. Al restaurante le llamaba todo el mundo el ‘txoko’», comenta vía teléfono Berasategui.

‘Txoko’ en euskera significa rincón, pero también tiene otra acepción, que es el culto a la amistad y eso es lo que precisamente pretende el chef donostiarra. «La idea es que la gente se lo pase bien, que le abramos los sentidos, en una palabra, que disfrute». Y parece que habrá motivos para ello, porque Berasategui enumera la extensa carta del local que ofrece algunas de sus creaciones estrella. «Queremos acercar mi cocina a todo el mundo. Se tratará de un espacio informal, ‘sin corbata’, como me gusta decir y, sobre todo, será un lugar que acogerá muchos recuerdos de mis principios, de ahí el nombre».

Imagen realizada por ordenador del aspecto que ofrecerá este restaurante ubicado en la Plaça del Pont y que estará abierto durante todo el día.

Podría parecer que no es el mejor momento, dada la situación actual, para abrir un negocio, pero Berasategui rebate este pensamiento. «En todo este tiempo he tenido tiempo para pensar y crear y he llegado a la conclusión de que el futuro será de aquellos que innoven, emprendan y arriesguen. En Mallorca tengo la suerte de estar con un equipo increíble, con un empuje enorme, a lo que es imposible negarse a nada. Chus (Iglesias), Miguel Ángel (Fernández) y Pepe (Luna) son esta clase de gente que me gusta con garrote, fuerza, empuje».

Martín Berasategui cuenta con un total de 12 estrellas Michelin repartidas en siete de sus quince restaurantes. La mitad de ellas se dividen entre su restaurantes homónimo de Lasarte (Guipúzcoa)y el ubicado en el Monument Hotel, en Barcelona, llamado precisamente Lasarte.