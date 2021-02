José Luis Mesas, autor del mural del hotel Artmadans: «Si en esta decisión no ha habido racismo, que venga Dios y lo diga»

Sigue la polémica en torno al mural que el pintor mallorquín José Luis Mesas ha hecho en la fachada del hotel Artmadans, de Palma.

Estuvimos en el establecimiento hablando con su propietario, Jaime España, además de promotor del mural y de la reforma del edificio, y también con el citado artista.

«No está catalogado»

Jaime España nos manifestó que la obra se inició de acuerdo con el proyecto de ampliación y reforma aprobado por el Ajuntament de Palma, ampliando el volumen y creando nuevos balcones que sobresalen de la fachada.

Por otra parte, saliendo al paso de que dicho edificio está catalogado, nos dice, rotundamente, que no lo está, contándonos que este inmueble, en sus orígenes, fue una clínica de maternidad del Dr. Grau, y que en la década de los ochenta se reformó para convertirse en un hotel de dos estrellas, ampliándolo, dotándolo de piscina y cambiando sustancialmente su acceso a la calle Marqués de la Senia. «Nosotros lo compramos a finales de 1997, solicitando, y obteniendo, la licencia municipal para realizar una ampliación y reforma, incrementando los volúmenes y dotándolo de las instalaciones necesarias para pasar a ser un establecimiento de 4 estrellas, y abrió como hotel Armadans en agosto del año 2000. Por lo tanto –señala España–, si este edificio estuviera catalogado, el Ajuntament no habría autorizado estas reformas, ni las ampliaciones de volumen y modificaciones en la fachada».

Sin embargo, ahora parece que el Ajuntament dice que la fachada es muy grande para realizar este mural, que es, además, demasiado llamativo, a lo que el propietario del inmueble entiende que «para que esta obra pictórica sea considerada como un referente artístico tiene que tener unas dimensiones importantes y no pasar desapercibida». Y lo dice refiriéndose a un edificio situado en una zona de Palma donde hay gran diversidad de construcciones en cuanto a volumen, alturas y colores de las fachadas.

A pesar de que la Comisión de Centro Histórico emitió el pasado martes un informe desfavorable, «algunos miembros de la comisión –apunta Jaime España–, como el regidor de Cultura del Ajuntament y representantes del PP y Vox, apoyaron el proyecto de mural indicando que no se puede limitar o impedir la creación artística, ya que desde siempre se ha visto que la obra de un pintor, arquitecto o innovador, al principio puede que no sea aceptada, para después ser admirada, como, por ejemplo, y aunque, modestamente, no sea comparable, sucedió con Picasso, Miró, Gaudí…».

José Luis Mesas, en la imagen junto a Jaime España.

De Armadans a Artmadans

También hay que recordar que el pasado martes, ante la Comisión de Centro Histórico, España se comprometió a depositar una fianza por el importe que se considere oportuno, para que permitieran mantener durante dos o tres años la decoración de esta fachada realizada por José Luis Mesas, a fin de que la ciudadanía pudiera verla y comprobar si es aceptada o rechazada por ella. Y en caso de que no gustara, este mural podría eliminarse volviendo a pintar la fachada en color blanco.

Aparte de esta propuesta, la propiedad del establecimiento hotelero está decidida a que el hotel Artmadans –al que le cambió el nombre añadiendo una T a Armadans–, sea el primer hotel de Palma que apueste por la cultura y el arte, y que a la vez se convierta en un referente de ambos, ya que además de una considerable colección de pintura –en su interior, tanto en sus habitaciones como en zonas comunes, hay obras originales, entre ellas litografías de Miró, y telas de Canet, Bernardino Celiá, Dolores y Concha Sampol, J. L. Mesas, etc, además de esculturas de Ferran Aguiló, Pedro Flores, Mariano Navares, Monegal, Ripolles…–, el hotel abrirá en la planta baja una sala de exposiciones dedicada a jóvenes pintores, y además otra sala como galería permanente de obras de Mesas, amen de otro gran espacio de más de 150 m2, en la sexta planta, para conferencias y/o exposiciones.

Artista reconocido

En cuanto a José Luis Mesas, recordaremos que es un pintor reconocido en Mallorca y en distintos puntos de España (en 2019 recibió la Medalla de Oro de Mayte Spínola como pintor del grupo Pro-Arte y Cultura; es, además, el autor del cuadro más grande de España, tiene cuadros en multitud de museos, incluido el del Vaticano, y a través de Art-Basel (Miami), algunas de sus obras han sido adquiridas por personas muy conocidas y relevantes.

El artista, que en el transcurso de nuestra estancia en el hotel guía con todo detalle la visita que hacemos al mural, descubriéndonos en él ciertos simbolismos, como unos círculos «que representan el coronavirus» –asegura–, así como determinados dibujos, «que recuerdan momentos de mi vida», dice sentirse muy desconcertado ante esta situación, «y a la vez marginado –puntualiza–, no sé si porque soy un pintor que me he hecho a mí mismo a costa de no pocos esfuerzos, o porque además de eso, soy gitano, eso sí, nacido en Mallorca y… Pues, ¿qué quiere que le diga? Que mucha igualdad, y todo lo que quieran, pero si en esta decisión no ha habido racismo, que venga Dios y lo diga». A lo que añade que «pese a ello, espero que haya justicia».

Insistimos en si cree que su condición de gitano puede haber influido en la decisión de no permitir que su mural quede plasmado en la pared del hotel, y sin dudarlo responde que «no tengo la menor duda».