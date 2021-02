Piden al alcalde de Palma que no se olvide de Micaela

Nos dimos una vuelta por el centro de Palma y Micaela Moreno seguía en su sitio, en la plaza de Cort, frente al Ajuntament de Palma, a la espera de que el alcalde le proporcione una vivienda del IBAVI en la que pueda vivir con sus dos hijos. «No pido que me regalen nada, pues con la paga vital que me dan, me podré arreglar para alquilar una casa de esas, por tanto, mientras la salud me acompañe, aquí voy a seguir».

Hay que decir que Micaela, dentro de lo que cabe, no está mal. Aguanta, aunque vamos a ver hasta qué punto, pues como hemos contado, tiene cáncer y no ha ido a que la viera el médico en la medida que debiera.

A lo largo de estos días ha recibido muchas muestras de ánimo por parte de los ciudadanos que se han acercado hasta donde está para mostrarle su apoyo. También ha pasado algún político de la oposición, pero como, salvo saludarla, no han hecho nada más… Pues eso, que han cumplido con el expediente. Muchos ánimos y apoyo por su parte, pero lo cierto es que ella sigue ahí.

Quien suele pasar a verla –al menos, que sepamos, lo ha hecho en dos ocasiones– es Miguel Sánchez, creador de la ong ‘Ayuda a tu gente’, persona humilde y sencilla, que un día no muy lejano supo lo que es vivir en la calle, y que tal vez por eso, dos o tres noches a la semana sale con su moto, cargada con bolsas de comida, que reparte entre los sin techo que se encuentra en el camino. Anteanoche, que no iba a salir, enterado de que Micaela estaba en Cort, calentó cena y se la acercó, algo que ella agradeció. Y al día siguiente –anteayer por la mañana– volvió a pasar, y una vez que la hubo saludado, agarró un megáfono, y tras presentarse, con educación, dijo –eso lo escuchó todo el que pasó por el lugar en ese momento–: «Sr. Hila, con todos mis respetos, solucione el problema que tiene delante de su oficina…». Luego –también a través del megáfono– le recordó al senyor batle que le había pedido una cita, «pero no me ha respondido; en cambio, el Govern, sí que lo ha hecho».

Sánchez, finalizada su breve alocución, nos comentó que «somos una ONG pequeña, pero con mucha actividad, lo cual hace que salgamos casi todas las noches, sea en coche o en moto, dependiendo de los lugares a los que llevemos alimentos a personas que viven en la calle, prácticamente sin nada, habiendo perdido casi todas sus ilusiones. Pues bien –añade–, con el fin de mejorar nuestro servicio, le hemos pedido, tanto a Cort como al Govern, que nos eche una mano para poder seguir ayudando. Se lo pedimos al alcalde Hila y a la presidenta, Francina Armengol, el pasado 2 de febrero. El alcalde todavía no nos ha contestado, pero la presidenta, a través de su oficina de Protocolo, sí. Nos ha dicho desde su oficina que «tan pronto como lo permita la agenda de la presidenta, desde Protocolo se pondrán en contacto con usted para fijar una fecha».

Pues ya es algo –le decimos a Sánchez–. Seguro que el Govern contactará con usted, igual que el Ajuntament. Pero es que las cosas de palacio van despacio.

Al día siguiente, Sánchez nos confirmó que había recibido una notificación de Cort, diciéndole que el alcalde le llamaría, aunque no especificaba cuándo.

Por su parte, Micaela, que este miércoles por la mañana sufrió un ataque de ansiedad y tuvo que ser atendida por el Samur en la misma plaza de Cort, nos dijo que de ahí no se iba a mover hasta que el alcalde la llamara para darle una casa, y que animaba a personas en su misma situación a que se unieran a ella, «pues cuantos más seamos, más fuerza haremos».