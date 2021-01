Un diseño para dar soluciones

Davinia López, exalumna de la Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears, ha sido galardonada con el Premio Nacional Josep Albert Mestre a la excelencia en estudios de Artes plásticas y Diseños 2020, en la categoría de Proyecto Final, con ‘Gestos, vajilla adaptada’. Una noticia que la propia Davinia desconocía hasta que este periódico se puso en contacto con la EASDIB para entrevistarla.

Davinia López (Felanitx 1987) trabaja actualmente en la empresa mallorquina Metalúrgica Torrens, realizando trabajos de diseño y delineación de estructuras metálicas y maquinaria de hostelería. «Este trabajo debería haberlo entregado un año antes, pero en ese transcurso de tiempo fui madre, y decidí volcarme los primeros meses de lleno en mi hijo y disfrutar de esa etapa de mi vida, algo que yo creo que me hizo madurar aun más y centrarme en lo que quería transmitir. De hecho, en la mayor parte de tutorías del último curso, me llevaba a mi hijo a clase, lo cual nunca fue un problema. Marta González, mi tutora, siempre me ayudó y le agradezco mucho su apoyo. Guardo muy buen recuerdo de la escuela, y me llevo muchos amigos».

‘Gestos’ es un proyecto enmarcado dentro de la filosofía del diseño accesible y para todos. «Es una vajilla adaptada pensada como solución para poder comer de forma autónoma con una sola mano, con una estética que se aleja totalmente de los productos ortopédicos tradicionales». La idea surgió porque «mi padre tuvo un accidente muy grave y estuvo en silla de ruedas, muletas, andadores... entonces toqué de primera mano todos los problemas a los que se enfrenta una persona con minusvalía en su vida cotidiana».