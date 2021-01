Bar Es Pont: «Seguimos ofreciendo menús»

El Bar Es Pont es uno de los más populares del centro de Sóller. Está situado a pocos metros de la plaza, en la avenida de Jeroni Estades, y por lo tanto es uno de los establecimientos preferidos por los trabajadores de las oficinas y comercios de la zona. Desde hace muchos años ofrece menús diarios y un surtido de tapas. Otro de sus fuertes son las meriendas de media mañana. Catalina Horrach, su propietaria, explica que «somos tres personas trabajando aquí cada día y las nuevas medidas no nos pueden parar por lo que enseguida hemos ofrecido las tapas para llevar a casa y también el menú diario, y además hemos empezado a ofrecer meriendas para llevar a base bocadillos calientes, de tortilla lomo o lo que se desee».

Desde que se decretó el cierre del interior de los bares, Es Pont habilitó una terraza en la calle Canals por donde también tiene acceso. «Nosotros no tenemos normalmente terraza» –explica la propietaria–, «pero el Ajuntament nos facilitó poder instalarla en la calzada trasera, ya que es una calle peatonal. Compramos estufas para que los clientes no pasaran frío, una inversión que ahora no podemos aprovechar».

Antònia Hernández y Cati Horrach, trabajadora y propietaria del Bar Es Pont.

Es Pont ha mantenido la plantilla a pesar de la nueva situación, por lo que la propietaria espera que pronto se pueda volver a la normalidad, «al menos en las terrazas».

Aparte de ella, que suele estar en la cocina, Antònia Hernández y Fernanda Battaglha atienden a los clientes. «Cada día seguimos ofreciendo dos primeros y dos segundos platos a escoger y postre, por un precio de 10 euros, y mucha gente lo viene a buscar. Y si alguien no puede y nos avisa pues se lo llevamos a casa», explica Cati.

El horario actual se ha reducido un poco pero abre todos los días, excepto domingos, a las 6 de la mañana y cierra a les 16 h. Los pedidos se pueden realizar a los números 971 630560 o 651 531590. Catalina ha decidido mantener abierto el bar porque «los números no cuadran, ya que hay que seguir pagando impuestos, alquiler y muchos gastos, por no hablar de las mejoras de seguridad y de purificación del aire. Y no tenemos ayudas».

El menú de cada día

El menú de Es Pont es muy popular debido a que su cocina es como la de casa, y cada día cambia. Son platos sencillos, saludables y variados por lo que es apreciado por los que comen fuera. La croquetas de pollo o espinacas, acompañada de patatas y ensalada es uno de los segundos platos ofrecidos.