Agustín Martínez 'El Casta': «Los cómicos somos sanitarios del alma»

Fiel a su cita con el Especial Navidad, el humorista Agustín Martínez ‘El Casta’ llega mañana al Auditorium de Palma con el espectáculo CoroNavidad. Un show que se representará del 25 de diciembre al día 10 de enero, todas las tardes a las 19 horas, excepto los días 31 de diciembre y 5 de enero, que no habrá función. «En esta ocasión tampoco vamos a hacer descanso. Haremos el show de un tirón y cumpliendo todas las medidas necesarias de seguridad sanitaria», comenta Agustín Martínez, ultimando todos los detalles en su camerino y confesando sentirse feliz y pletórico por comenzar.

Este viernes se cumplirán 25 años de Especial Navidad y 16 sobre el escenario del Auditorium. Siempre con buen humor.

–El humor siempre tiene que tener una buena salida y en esta situación mucho más. En 25 años hemos pasado crisis y de todo y nunca hemos faltado a un público que nos ha sido fiel.

¿Qué papel hacen los cómicos en la sociedad?

–Imprescindible. Los cómicos, y artistas en general, somos sanitarios del alma. Que te vacunen no basta. Pero te diré que el coronavirus no ha podido con la alegría de la gente.

¿De qué trata el nuevo show?

–La base de CoroNavidad es el espectáculo de Confinados que hemos hecho en El Café de Cala Gamba y que ha podido ver muy poca gente debido a todas las restricciones. En este espectáculo nos vamos a reír de nosotros mismos. Como siempre, será un humor cotidiano, que es el que hago yo. Trataré de cómo hemos vivido la pandemia, los meses de confinamiento, etc. Por supuesto, no faltarán guiños al deporte que hacíamos en el salón de casa, el vecino que ponía música en el balcón, etc. Aparte de algunas sorpresas que se va a llevar el público.

¿Qué personajes aparecen este año sobre el escenario?

–Vamos a tener al doctor Tardanza, un profesional como la copa de un pino que nos va a contar su experiencia en todo esto de la pandemia. También tendremos a Lorenzo Llamas, que no voy a desvelar nada, pero te adelanto que no se enteró de que había confinamiento. Y hasta ahí puedo leer. Otro que no faltará en el espectáculo es el punto de vista de El Padrino.

¿Habrá película?

–No. Este año no hay una película con todo el equipo de rodaje, con exteriores ni nada por el estilo, pero sí hemos querido grabar algo de una manera más controlada, que ya veréis. Lógicamente, hemos estado sometidos a tener que cambiar algunas cosas del espectáculo por toda esta situación. Pero siempre con la aportación del director Marcos Cabotá, persona imprescindible en mi vida.

La sociedad española siempre nutre de temas a los humoristas...

–Nunca nos ha faltado material. Y podríamos hablar de cómo ha ido el año 2020 desde el Ajuntament de Palma, el Consell o el Govern balear, y no nos faltarían temas para poder hacer diez espectáculos. Claro que en este show me dejo temas en el tintero que durante el año he ido planeando y he tenido que abandonar a causa de estas limitaciones sanitarias.

¿Sus improvisaciones están previstas?

–Bueno, las improvisaciones pueden entrar en un guión, pero las mías son naturales. A mí me encanta improvisar y creo que al público también. Yo me río de mis propios comentarios. Reírse de uno mismo y de sus propias ocurrencias es muy saludable.

¿Con ganas de terminar 2020?

–Piensa que el espectáculo acaba diciendo ‘Adiós 2020, tanta paz lleves como descanso dejas’. Con este show terminamos el año y empezamos 2021 con mucho humor y esperanzas ya que se ve luz a final del túnel, aunque aún nos queda algún barrigazo. Es verdad que me habría gustado llegar a Navidad sin que Balears figure entre las primeras comunidades en contagio en toda España.

¿Lo peor de este año?

–He tenido miedo ha coger el coronavirus y a la situación e incertidumbre, el no saber cuándo se podía retomar la actividad.

¿Qué es lo que diferencia este espectáculo de los 24 anteriores?

–El objetivo de mis espectáculos siempre es el mismo, hacer feliz a la gente y que pasen un buen rato. Pero cambian los temas y este año la dichosa pandemia lo ha condicionado todo.

Lo primero que hará cuando todo esto termine, ¿será...?

–Me voy a hinchar a dar abrazos. A día de hoy debo miles de besos y abrazos. A ti el primero.