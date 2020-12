Todo a punto para el canto de la Sibil·la

El canto de la Sibil·la volverá a tener gran protagonismo durante las misas de la Nit de Nadal, el día 24 de diciembre, que se celebrarán en las iglesias y templos de Mallorca y de forma especial en la Seu, en un año marcado por la pandemia y cuando se cumplen diez años de la declaración de la Sibil·la como Patrimonio Inmaterial de la Unesco. Este canto antiguo, que trata sobre el juicio final, ha pervivido a lo largo de los siglos en Mallorca, y también en L’Alguer (Cerdeña).

Las misas se celebrarán con las exigidas medidas de seguridad, con los aforos aún más limitados y con horarios adaptados al toque de queda de las 22.00h. Durante estos días, las intérpretes, con sus preparadores, realizan los últimos ensayos para que esta pieza salga muy bien. Uno de los últimos ensayos es el de la Seu, previsto para el día 23, y todavía no se ha desvelado quién interpretará la Sibil·la.

En la Real Basílica de Sant Francesc dará comienzo la misa a las 19.00h. Estará presidida por Joan Vidal TOR, y estará amenizada por el Cor d’Adults de Sant Francesc, dirigido por Joan Rosselló, quien señaló que «un año más, y sobreviviendo a la pandemia, se celebrará en este templo la tradicional misa de Matines. Este año con aforo reducido y sin los coros del colegio cantando. Por cuarto año cantará la Sibil·la Inés Ferrer, que ya posee experiencia, ya que aparte de hacerlo durante estos años, también lo ha hecho en otros sitios, incluido Alemania».

«El Canto del Ángel –prosigue el director–, estará a cargo de Toni Sans, de ocho años de edad, y el Sermón de la Calenda lo hará Diego Veiga, que repite este año y tiene como posible sustituto a Guillem Sansó, que será el encargado de hacer el Sermón en la vecina iglesia de Santa Eulàlia». Allí será Cristina Marí quien interpretará de nuevo el canto de la la Sibil·la, tal y como lo ha hecho durante más de tres décadas. «Empecé a cantar la Sibil·la cuando tenía 14 años, en 1988», señala Cristina Marí, y advierte la evolución que ha experimentado a lo largo de los años. «Es evidente que siendo niña apenas entendía lo que cantaba, memorizas las estrofas y ya está; en cambio siendo adulta, fui entendiendo el sentido de la letra en el tiempo en que fue escrita, y la interpreto con más sentimiento». A pesar de haber interpretado ya 32 veces el canto de la Sibil·la en la Nit de Nadal, Cristina Marí confiesa que sigue poniéndose nerviosa, aunque haya aprendido a controlar esos nervios. «Eso me pasa porque me doy cuenta de la importancia que tiene la Sibil·la, y del papel destacado que ocupa en las Matines de la Nit de Nadal».

Esa trascendencia del canto se hace especialmente evidente cuando se observa en la Nit de Nadal el trasiego de gente de una parroquia a otra del Casc Antic de Palma para escuchar a las diferentes Sibil·las.

En Sant Felip Neri la celebración será a las 18.00 e igualmente con aforo limitado. La soprano dramática mallorquina Laura de la Fuente, que tiene su residencia habitual en Roma y lleva ahora una temporada en Palma, cantará la Sibil·la desde lo alto del coro. Laura de la Fuente explicó que «la Sibil·la es un canto que tienes que interiorizar mucho, porque resulta repetitivo y si no le das las distintas connotaciones de la música, no dice nada». La soprano estará acompañada en los interludios por la Capella Oratoriana y el Coro Philippus Nerus, que dirige el reconocido maestro malloquín Gori Marcús, y hará doblete cantando la Sibil·la a las 20.00 h en la iglesia del Sagrat Cor de els Hostalets.

En las parroquias

En Santa Creu, la tradicional misa de Matines será a las 19.00 horas, con aforo reducido a 120 personas. Será oficiada por el reverendo Josep Jaume y contará este año con un gran aliciente: la participación de la Capella Mallorquina, dirigida por José María Moreno, y en el órgano estará Bartomeu Manresa, organista titular de esta parroquia. La interpretación de la Sibil·la correrá a cargo de la soprano Montse Mozo Fornari, que lleva más de diez años haciéndolo en este templo. Según destacó Manresa, «la introducirá al órgano la Tocatina de mossèn Bernat Juliá, composición que ayudará a introducirnos en el carácter medieval de la Sibil·la. Los interludios entre estrofas irán alternados entre improvisaciones al órgano e intervenciones a cargo de la Capella Mallorquina, que interpretará antiquísimas melodías, como Entre Ave et Eva, de las Cantigas de Alfonso X el Sabio.

Con el maestro y organista Fernando Núñez ensaya estos días la soprano Raquel Llera, que cantará la Sibil·la a las 18.00 horas en la parroquia de la Salut de El Terreno; a las 19.00 en la parroquia de Santa Tereseta de Son Armadans, y a las 20.00 en la parroquia de Sant Pau, de Son Dameto. Con el maestro Núñez, gran conocedor de los matices que conforman este canto, ensaya también la soprano Bea Gozalvez, que la cantará a las 18.00 h en la parroquia de la Resurrecció de Cas Capiscol, y más tarde en la iglesia de Sant Francesc de Paula.

Raquel Llera ensaya la Sibil·la junto a Fernando Núñez.

En la Part Forana, destaca que la parroquia Mare de Déu de Lluc, en colaboración con Balearslive y el Ajuntament de Escorca, ofrecerá sus tradicionales matines en streaming para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de la celebración. Explican que, a raíz de las restricciones actuales, han decidido emitir la celebración a través de internet.

PALMA PONENT

17.30h y 19.00 h Parroquias de l’Assumpció y de Sant Magí.

18.00 h Iglesia de Sant Felip Neri y las parroquias de Santa Margalida (Castrense), de Nostra Senyora de la Salut (El Terreno), y de Sant Pere Claver (Portopí).

18.30 h Parroquias de Santa Catalina Thomàs y de Sant Nicolau, y

Monestir de la Visitació de Santa Maria (Saleses).

19.00 h Catedral de Mallorca, Basílica de Sant Miquel, Basílica de Sant Francesc, iglesia de Santa Eulàlia, Santa Creu, parroquias de l’Encarnació, de la Resurrecció y de Santa Tereseta de l’Infant Jesús (Son Armadans).

19.30 h Parroquias de Santa Catalina Thomàs, de la Sagrada Família y de l’Immaculat Cor de Maria.

20.00 h Parroquia Sant Bartomeu (Son Rapinya), iglesia dels Caputxins, Monestir de la Real y

parroquias de Sant Nicolau y Sant Pau (Son Dameto).

20.15 h Parroquia de Sant Francesc de Paula.

PALMA LLEVANT

17.30 h Parroquia de Badies.

18.30 h Parroquia de Can Pastilla.

19.00 h Parroquias de Nostra Senyora del Roser (Son Cladera), de Verge de Lluc, de La Soledat, de Sant Francesc d’Assís (es Pil·larí), y

de Coll d’en Rabassa, e iglesia de la Porciúncula.

19.30 h Parroquias de Sant Alonso Rodríguez y del Molinar.

20.00 h Parroquias de Crist Rei (es Vivero) y de Sant Alonso Rodríguez (Pont d’Inca), Sagrat Cor (Els Hostalets).

20.30 h Parroquia de s’Arenal.

PART FORANA

ALARÓ

19.30 h Parroquia de Alaró.

ALCÚDIA

18h Parroquia de Alcúdia

19:30h Parroquia del Port d’Alcúdia

ALGAIDA

19 h Parroquia de Randa.

19 h Parroquia de Pina.

20.00 h Parroquia de Algaida.

ANDRATX

19.00h Parroquia Santa Maria, de Andratx

ARTÀ

18 h Iglesia de la Colònia de Sant Pere.

18.00 h Parroquia de la Transfiguració del Senyor, de Artà.

BINISSALEM

18h Parroquia de Binissalem.

BÚGER

17 h Parroquia de Búger.

BUNYOLA

20 h Parroquia de Bunyola.

18 h Parroquia de Palmanyola.

CALVIÀ

18 h Parroquia Santa Ponça.

19.30 h Parroquia de Calvià.

19.00 h Parroquia de Peguera.

CAMPANET

19 h Parroquia de Campanet.

CAMPOS

19.30 h Parroquia de Campos.

18 h Parroquia de sa Ràpita.

CONSELL

20 h Parroquia de Consell.

COSTITX

18h Parroquia de Costitx.

ESCORCA

Se emite en ‘streaming’ desde el Monasterio de Lluc.

FELANITX

19.30 h Parròquia de Cas Concos des Cavaller.

18 h Parroquia Sant Miquel de Felanitx.

18.00 h Parroquia de Portocolom.

19.30 h Parroquia de s’Horta.

FORNALUTX

18 h Iglesia de Fornalutx.

INCA

18h Monestir de Sant Bartomeu y Convent de Sant Francesc.

18.30h Parroquia de Sant Domingo

20 h Santa Maria la Major.

LLOSETA

20 h Parroquia de Lloseta.

LLORET DE VISTALEGRE

20 h Parroquia de Lloret.

MANACOR

19 h Parroquia de Crist Rei (no se podrá acceder al templo sin un pase obtenido previamente ).

19.30 h Parroquia de Sant Pau (no se podrá acceder al templo sin un pase obtenido previamente ).

20 h Parroquia dels Dolors (no se podrá acceder al templo sin un pase obtenido previamente ).

MANCOR

DE LA VALL

18.30 h Parroquia de Mancor.

MARIA DE LA SALUT

18 h Parroquia de Maria de la Salut. MARRATXÍ

Habrá Matines en las parroquias de de Sant Marçal, Pòrtol y es Pla de na Tesa, pero no se ha facilitado los horarios para evitar que se superen los aforos autorizados.

MONTUÏRI

20 h Parroquia de Montuïri.

MURO

20h Parroquia Muro.

PETRA

19.30 h Parroquia de Petra.

POLLENÇA

18 h Parroquia Port de Pollença.

20 h Iglesia de Pollença.

PORRERES

20 h Parroquia de Porreres.

SANT JOAN

20 h Parroquia de Sant Joan.

SANTA MARIA DEL CAMÍ

20.30 h Parroquia de Santa Maria.

SANTA MARGALIDA

18.00 h Parroquia de Santa Margalida.

19.30 h Parroquia de Can Picafort.

SANTANYÍ

18 h Parroquia des Llombards

18 h Parroquia de Cala d’Or

18 h Parroquia de s’Alqueria Blanca

19.30 h Parroquia de Santanyí

19 h Parroquia de Calonge

SA POBLA

20 h Parroquia de sa Pobla.

SELVA

20.00 h Iglesia de Selva.

18.30 h Parroquia de Caimari.

18.30 h Parroquia de Biniamar.

17 h Parroquia de Moscari.

SENCELLES

19.30 h Parroquia de Sencelles.

SES SALINES

20 h Parroquia de la Colònia de Sant Jordi.

18.30 h Parroquia de ses Salines.

SÓLLER

20 h Parroquia del Port de Sóller

19.00 h Església del Convent SSCC

17.30 h Iglesia de l’Horta

19.00 h Parroquia de Sant Bartomeu.

SON SERVERA

18.30 h Iglesia de Nostra Senyora dels Àngels de Cala Millor (misa conjunta para todas las iglesias de Cala Millor, Cala Bona, s’Illot, Cala Morlanda y sa Coma).

VILAFRANCA

19.30 h Parroquia de Santa Bàrbara.