Preparados para el frío

El invierno comienza hoy, día 21 de diciembre, a las 11:02 horas, según datos del Observatorio Astronómico Nacional (OAN). Una estación en la que predominan las tormentas y bajadas de temperaturas. El invierno se prolongará hasta el 20 de marzo de 2021, cuando llegue el equinoccio de primavera.

Durante este tiempo, además de ser los días más cortos de luz y las noches más largas, tienen lugar importantes acontecimientos astronómicos. Entre los días 17 y 22 de este mes (solo quedan dos noches de buena observación) se ha podido apreciar la lluvia de estrellas, la última de este año 2020, en la que los aficionados a este tipo de fenómenos disfrutan de las Úrsidas. Y esta noche es también la mejor para observar la conjunción entre Saturno y Júpiter, un fenómeno que, a diferencia de la lluvia de estrellas, no se repetirá hasta 2080.

Y con la llegada del invierno, la moda más abrigada presenta una tendencia, entre los jóvenes, a prendas anchas y cómodas, destacando entre los chicos las sudaderas y entre las chicas los jerseys oversize y chaquetones de plumas.

A modo de reportaje, y para ilustrar la llegada de la nueva estación, contamos con la colaboración del departamento de Personal Shopper de El Corte Inglés de Avenidas y los jóvenes estudiantes de segundo de Bachillerato Marian Alemany, Mar Aguirre, Joaquín Mollà, Alejandro Molina y Lluís Noguera, quienes se estrenan como modelos en una sesión fotográfica en la terraza del propio centro comercial, contemplando unas vistas panorámicas de prácticamente toda la ciudad y la bahía.

El invierno es precisamente la estación del año que menos gusta a muchos ciudadanos. «Soy muy friolera y prefiero el verano, pero las tormentas de relámpagos y las fuertes lluvias siempre me ha gustado verlas desde mi ventana», confiesa Mar, quien luce un look compuesto de jersey en tono crudo estilo oversize, chaquetón pata de gallo y forro borreguito, gorra estilo marinero, leggins efecto piel y botas estilo militar negras. «Las colecciones de esta temporada no muestran una clara definición. Ha sido un año de acontecimientos inesperados y ello se ha visto reflejado en el sector. Los jóvenes, y muchos adultos, se han inclinado por las prendas anchas y cómodas, más de andar por casa», comentan Sara Vera y Eva Rodríguez, del departamento Personal Shopper de El Corte Inglés.

Lluís Noguera lleva una sudadera blanca con chaquetón rojo de plumas y capucha, pantalones estilo cargo con bolsillos laterales y botines negros. Alejandro Molina apuesta por un chaquetón verde militar, sudadera gris con borreguito en el forro y capucha, jeans en azul oscuro y botas tono camel. «No se complican mucho y es un estilo que gusta a prácticamente todos los jóvenes», aseguran Eva y Sara.

Por su parte, Joaquín Mollà luce tejanos tobilleros y desgastados, jersey en beige con cuello vuelto, chaleco de plumas azul marino con capucha, gorro de lana a rayas y deportivas. El look más navideño, ideal para estos días, lo pone Marian Alemany, quien combina en tonos blancos y rojos con pantalones tejanos, deportivas, un jersey de motivo navideño y chaquetón de plumas.

En definitiva, hoy comienza oficialmente el invierno, que trae consigo frío y lluvias.