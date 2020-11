Isabel Hernáez Fuster, periodista y estilista: «Me gusta que cada prenda tenga una historia»

Desde pequeña siempre veraneaba en Mallorca junto a su familia, en la Colònia de Sant Pere. Este verano la vimos tomar el sol y disfrutar del estío en la Costa de los Pinos, junto a su novio, el piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz Jr. Isabel Hernáez Fuster tiene raíces mallorquinas, pero nació en Madrid. Tiene 25 años y es licenciada en Periodismo por la Universidad Juan Carlos I de Madrid.

¿Cuál es el motivo de su viaje a Palma?

– Por trabajo. Empezamos un gran proyecto, abriendo un córner de Scalpers en El Corte Inglés de Avenidas. Es el primero en España dirigido solo a accesorios de hombre y de mujer. Empezamos hace dos años con la marca de mujer y hace doce con la de hombre. Mallorca es imprescindible para la firma. Producimos y fabricamos prácticamente todo en España y Portugal.

¿Qué relación tiene con Mallorca?

– Pues vengo todos los veranos, desde que era pequeña. Mis padres tienen una casa en la Colònia de Sant Pere e incluso alguna Navidad hemos venido, y recuerdo con cariño la Cabalgata de Reyes Magos en Artà. Es impresionante la magia del pueblo, me encanta Artà. Durante los veranos aprendí a navegar, primero en Optimist y luego hice 4.20.

¿Cómo se lleva que alguna prensa se interese en por su vida privada?

– Bueno, en realidad, tampoco es algo que me moleste. Lo llevo bien. Me intento centrar en mi trabajo de la manera más profesional y quizás sea también un valor añadido a la hora de presentar la firma.

¿Es un mal momento, debido a la pandemia, para el sector de la moda?

– En general para todo el mundo. Está claro que es un momento en que la gente gasta en otras prioridades, pero por otro lado hay un cambio de mentalidad y la gente invierte en moda adquiriendo prendas de calidad. Yo por lo menos durante la cuarentena he hecho un cambio de mentalidad y me dije que tengo demasiada ropa, esto no es sostenible. Ahora solo invierto en prendas de calidad para crear un buen fondo de armario.

¿Cómo se definiría a sí misma?

– Soy trabajadora, vivo en Madrid y, como la marca que represento, soy urbana, independiente pero a la vez familiar, con valores tradicionales.

En su día a día, ¿cuál es su estilo en el vestir?

– Estoy trabajando en mi fondo de armario, además de verdad, es algo que construyes poco a poco y con el tiempo sabes lo que mejor te sienta y al final apuestas por un jersey de cachemir, un buen pantalón tejano, calzado de calidad, abrigos, etc. Y luego están los imprescindibles, buenos básicos. Al final no nos hace falta tener tanta ropa. Me gusta que cada prenda tenga su historia.

Ahora que se acercan las fiestas navideñas y de Año Nuevo, ¿que prenda le regalaría a su chico?

– Pues tenemos ahora un chaquetón de plumas que sería ideal para el invierno, para llevar en los viajes.

¿Qué hace con las prendas que ya no utiliza?

– La verdad que desde hace años vendo sobre todo prendas que tengo, que sean mejores, a través de una plataforma francesa. En Scalpers tenemos la línea HO2PE de prendas recicladas.

¿Ve las carreras de Fórmula 1?

– Siempre. No me pierdo ninguna. Antes no las seguía, pero recientemente sí. (Sonríe y se muestra parca en palabras). Sí, soy fan número uno de Carlos.

¿En sus veranos en Mallorca qué lugares ha descubierto?

– La Isla la conozco bastante bien, pero más que descubrir quiero ir a un restaurante que me han dicho que está por Algaida y donde hacen el mejor tumbet de Mallorca. Es un plato que me gusta mucho.

En su maleta de regreso a Madrid, ¿qué se lleva de la Isla?

– Pues de este viaje me voy a llevar unos cuartos y unas ensaimadas.