Un violín que recuerda a John Lennon

Era una noche de mayo de 1971, hace casi 50 años, cuando en el restaurante El Jardín del hotel Castillo Son Vida cenaba el mítico componente del grupo The Beatles, John Lennon, y su esposa Yoko Ono. El matrimonio escuchaba al conjunto musical Los Sampedro. Una formación que cada día amenizaba las veladas del prestigioso hotel. Los hermanos Sanz recuerdan aquella noche cuando falta poco para el 40 aniversario de la muerte de Lennon.

«La pareja se encontraba a escasos cuatro metros del escenario y me acerqué hacia ellos tocando el violín», comenta José Sanz, componente junto a su hermano Antonio del grupo Los Sampedro, que había creado su tío Argimio Sampedro. José tocó la canción Yesterday.

«En aquel momento no caí en que el tema lo compuso Paul McCartney, con quien en aquel momento ya no se llevaba muy bien». Aquella noche, antes de retirarse a descansar, John Lennon y Yoko Ono dejaron su firma en el violín de José. «Les di un bolígrafo para que firmasen en la parte de detrás del instrumento pero al no deslizarse bien la tinta, John y Yoko apretaron más y dejaron grabado sus nombres con la fecha, ‘May 1971’».

Una velada que comenzaba con otra anécdota, como recuerdan Antonio y José Sanz. «Resulta que al entrar al comedor el maitre José Pérez paró a la pareja en la puerta y le dijo a John Lennon que sin corbata no podía entrar. La pareja se dio media vuelta y al cabo de unos minutos aparecieron de nuevo. John llevaba una corbata anudada a la cabeza, como si fuera Rambo. El maitre asintió y le dejó pasar».

José y Antonio nacieron en Segovia, se criaron en Madrid, y llegaron a Palma en 1969. Aunque la música ocupó gran parte de sus vidas, José dejó el grupo tras 11 años y entró a trabajar en una cadena hotelera como secretario comercial, jefe de compras y directivo en varios hoteles. Antonio, quien estudió empresariales, tras 18 años en el grupo fue directivo financiero de Radio Mallorca durante más de tres décadas. José, quien conoció a su esposa Anne en el hotel Son Vida, con la que tiene cinco hijas, participó en las películas Doctor Zivago y La nueva cenicienta, con Marisol.