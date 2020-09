Macarena Gómez : «Yo siempre tuve un sueño, que era el de ser actriz»

La actriz Macarena Gómez se encuentra en Palma para acompañar a su marido, el empresario y artista Aldo Comas, en su primera exposición que se puede contemplar estos días en la Red Gallery. «Ahora soy la consorte de mi marido. Durante años Aldo siempre me ha acompañado a los estrenos y eventos. Ahora estoy muy nerviosa y a la vez ilusionada». Confiesa.

¿A usted no se le despierta la vena artística, como a su marido, en el mundo de la pintura?

—Yo soy incapaz de coger un pincel y ponerme a pintar. A mi edad (42 años) sigo dibujando como una niña de cuatro años. Tengo muy poco sentido de la proporción y de las dimensiones. En serio, no sirvo para pintar.

Muchos artistas se han inspirados en sus parejas. ¿Se ha convertido en su musa?

—Espero algún día ser su musa. Como Gala fue de Salvador Dalí. Te confesaré que ya me ha hecho en casa algún retrato y me ha gustado mucho. Mi marido tiene un carácter daliniano. Es de la zona de donde era Dalí y de pequeño ha recibido muchísima influencia de Dalí, en su comportamiento, su forma de hablar, de moverse, en todo. Aldo es un hombre muy creativo.

Lleva 21 años trabajando como actriz. ¿En algún momento pensó que se había equivocado de profesión?

—Nunca. Yo siempre tuve un sueño que era el de ser actriz y llegar a viejecita actuando hasta el último día. Me encanta trabajar. Soy muy feliz trabajando, lo necesito psicológica y físicamente. Pero me considero jovencísima y un día me dije que no puedo vivir sólo de ser actriz. Quiero implicarme y alcanzar nuevas metas en la vida.

También la hemos visto tras la cámara...

—A eso me refiero. Desde hace algún tiempo me dedico al tema empresarial y me he puesto en la producción de series y cortometrajes. Me llegan muchos proyectos maravillosos, amigos que escriben guiones, me piden consejos, ayuda... Estoy luchando y deseando poder decir los proyectos en los que estoy trabajando, pero prefiero no adelantar nada. Toco madera.

Lleva 13 años en la serie ‘La que se avecina’, interpretando a Lola Trujillo. ¿Le habría gustado hacer también el papel de otro personaje?

—Me habría gustado interpretar, por ser muy alejado a mí, el de Berta Escobar, que realiza Nathalie Denise. En la serie hay grandísimos actores.

Hace poco menos de dos meses se estrenó ‘Amor en Polvo’. en el que además de actriz ha sido coproductora.

—Sí, fue el 24 de julio. Una película que rodamos hace dos años en verano, en Valencia. La hemos producido con muy poco dinero, pocos personajes y ha obtenido muy buen resultado. Hoy en día para que una película tenga éxito tiene que tener detrás una gran plataforma o grupo de comunicación.

Durante el confinamiento la gente ha dedicado tiempo a cocinar, hacer deporte, etc... ¿ y usted?

—He estado arreglando muebles y cosas que tengo en mi casa de campo. Y el único deporte que he hecho a sido montar a caballo.

¿A que dedicará su estancia en la Isla, estos días?

—Siempre que he venido a Mallorca he estado en playas y pueblos, ahora toca Palma.