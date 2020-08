Alquilar una piscina como opción de ocio en Mallorca

A pesar del verano tan atípico, el calor no da tregua. Es necesario agudizar el ingenio para soportar las altas temperaturas y lidiar con los riesgos de acudir a lugares muy frecuentados. Así que el mejor plan es ir del agua a la tumbona. Para aquellos que pasar un día entre arena y agua salada no sea sinónimo de ‘domingo ideal’ y no tengan el privilegio de disfrutar de una piscina, existe una alternativa. La app francesa swimmy.es, conocida como el Airbnb de las piscinas, tiene registradas al menos siete propiedades en Mallorca.

La moda de alquilar piscinas entre particulares ha ido creciendo en la Isla desde el final del confinamiento, quizá como medida de precaución para no tener que compartir espacio con extraños en las piscinas públicas o en la playa. Y, según datos de la plataforma digital, se han registrado de momento unas 60 solicitudes.

Son Ametler, con tumbonas y servicio extra de menús caseros.

El mecanismo es muy sencillo: el propietario cede su piscina por el precio que considere apropiado y cualquier particular puede hacer uso de ella alquilándola por medio de esta aplicación. Inscribirse en la plataforma es completamente gratuito.

Lo que ofrecen

La portavoz de la plataforma, Anais Fernández, explica que a pesar de no exigir al propietario licencia de actividad, ni pasar ningún control sanitario, se les recuerda que deben extremar las medidas de limpieza. Asimismo, algunos de los propietarios ofrecen a sus clientes servicio de comida sin disponer de una acreditación de manipulación de alimentos. Así que si el cliente se intoxica, la responsabilidad es íntegramente del anfitrión.

La piscina que ofrece Andrea se encuentra en Palma y no añade cloro.

De las siete piscinas inscritas en Swimmy, dos de ellas ofrecen servicios de comida. El resto solo ofrecen el uso de las instalaciones. El precio medio de alquiler de una piscina privada en Mallorca es de 20 euros por persona y día, desde 15 hasta 30 euros por persona, aunque los tarifas se pueden ver incrementadas si se acompaña el día con comidas u otros servicios, como el alquiler de toallas o de hamacas. Consultando con varios juristas, coinciden en la dudosa legalidad de dicha actividad, aunque, sin duda, es una opción que cada vez tiene más adeptos en verano a causa de la COVID-19 .