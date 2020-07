Andreu Genestra: «Hay que adaptarse; si somos buenos en algo, hay que seguir»

La oferta de alta cocina de Mallorca se amplía. El chef Andreu Genestra reabrió este viernes su restaurante gastronómico ubicado en Predi Son Jaumell Hotel Rural con un lleno que se repetirá los próximos días. Andreu Genestra es, junto con Adrià Quetglas y Es Racó des Teix, el tercer restaurante de los ocho que hay en Mallorca con estrella Michelin que decide reabrir esta temporada.

El restaurante ha tenido que reinventar su servicio de sala, no solo en cuanto a las distancias de seguridad, sino también a la hora de presentar cada uno de los platos. Se disminuyen las presentaciones de los platos sirviendo muchas de las estaciones al mismo tiempo. «Hemos tenido que adaptarnos a los nuevos tiempos sin que la experiencia se vea afectada. La transición con los proveedores ha sido un poco caótica al principio y también hay un poco de psicosis. Todo ello es un desgaste que sufrimos todos. Los medios de comunicación hacen su labor, pero a veces la saturación no es tan buena. Me gustaría que todo el mundo tuviera conciencia de la COVID-19. Hay que vivir con conocimiento, hay que adaptarnos, sobrevivir. Si somos buenos haciendo algo, hay que seguir», afirma.

Solo 30 comensales podrán disfrutar a la vez de la ‘Cuina de la Terra’ del chef. «El trabajo que hay detrás de cada plato es inmenso. Y somos muchos los que trabajamos en cuerpo y alma en el proyecto de esta nueva temporada. Muchos colegas míos no abren, y eso es malo para todos. Muchos mercados nos están ganando terreno en el tema turístico y esto nos perjudica. Hay una incertidumbre a nivel empresarial. Yo soy cocinero, y no puedo estar pendiente en todo momento de otras cosas, como las administrativas».

El restaurante está lleno para los próximos días. «Sí, pero esto puede cambiar mañana mismo. Vamos viviendo día a día, no hago planes con vistas a una semana», añade. La nueva oferta gastronómica del chef de Inca se ha bautizado con el nombre Mediterrani Extrem 2.0. Se trata de una vuelta de tuerca más en su afán de innovar con el producto de Mallorca y las técnicas y sabores de todos los lugares regados por el mar Mediterráneo.