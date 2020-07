La vida de los concursantes más allá de ‘Masterchef’

La octava edición de Mastechef llegó este lunes a su fin con la victoria de Ana Iglesias. Sin embargo, no todos los concursantes llegaron a recta final, pero el programa que emitió RTVE quiso saber qué era de sus vidas desde que abandonaron el plató.

Pepe Rodríguez Rey, uno de los miembros del jurado junto a Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz, preguntó a algunos de los antiguos participantes cómo había sido su regreso a la ‘normalidad’. Rosa, militar, regresó a su profesión «en un momento en que nos necesitan mucho, estamos a tope»; Michael ha recibido muchas muestras de cariño, mientras que Sonsoles ha encontrado gracias al programa una nueva oportunidad laboral, porque «la gente me está escribiendo mucho en redes pidiendo charlas motivacionales».

Sin duda uno de los momentos más emotivos fue cuando Luna y Alberto aprovecharon para confirmar su relación, y no dudaron en demostrarlo con un beso. Pero esta no fue la única sorpresa, ya que Juana, emocionada con sus más de 16.000 seguidores en redes sociales, quiere escribir un libro «de cocina económica y aprovechamiento para no desperdiciar nada».