Nueva moda para este verano

La diseñadora madrileña Ágatha Ruiz de la Prada –veraneante habitual en la Isla desde hace muchos años– y firmas populares como Mango o Disney son algunas de las muchas marcas de diseño de moda que han empezado a crear mascarillas, una tendencia que viene empujada por la pandemia del coronavirus. Sin duda, este complemento con el que cada vez estamos más familiarizados, se ha convertido en el accesorio de la próxima temporada estival. Sin olvidar su principal uso –la protección sanitaria–, la industria de la moda se ha volcado en crear piezas originales que van de simples estampados a elaboraciones más transgresoras que puedan constituir otro modo de mostrar al mundo nuestra personalidad.

En Mallorca, la empresa Abbacino se adaptó a las nuevas necesidades de los clientes desde el minuto cero de la pandemia. Su principal objetivo ha sido crear una línea de mascarillas homologadas, transpirables, confortables, reutilizables hasta treinta lavados y adaptadas a las tendencias de moda actuales.

Además, el packaging está realizado en Amadip Esment, entidad mallorquina que trabaja por la calidad de vida e igualdad de oportunidades de las personas que padecen discapacidad intelectual.

Características

Protección, transpirabilidad y confort. Estas son las principales características que deben tener las mascarillas higiénicas. También es importante tener en cuenta la normativa UNE 0065 que garantiza la eficacia de filtración y de respirablidad. Las mascarillas de la empresa mallorquina Abbacino cumplen a raja tabla con la normativa. Son higiénicas y están homologadas, aunque su uso solo se recomienda para aquellas personas que no han padecido síntomas.

Tipos de mascarillas

Existen tres tipos de mascarillas que podemos utilizar para protegernos y proteger a los demás: higiénicas, quirúrgicas y filtrantes. Las higiénicas son las que menor protección ofrecen. Conocidas también como ‘de barrera’, estas mascarillas están destinadas a aquellas personas sin síntomas. Las quirúrgicas, en cambio, ofrecen una mayor garantía, aunque protegen más al resto que a quien la lleva puesta, sobre todo al estornudar o toser, ya que evitan la emisión de gotículas respiratorias que transporten posibles virus.

Las filtrantes son las que presentan un mayor nivel de seguridad. Tienen un filtro de micropartículas cuyo fin es proteger al usuario ante la inhalación del virus.

Colocación adecuada

Antes de colocarse la mascarilla es imprescindible lavarse bien las manos con agua y jabón o con el gel hidroalcohólico para desinfectar. Una vez frente a la cara, se deben cubrir la nariz y la boca y ajustarla con las cintas detrás de las orejas. Es importante asegurarse de que el uso de la mascarilla no provoque problemas respiratorios. Según especifica el documento UNE 0064-1, las mascarillas deben ser de uso unipersonal, preferiblemente no reutilizables, y el período de utilización de las mascarillas higiénicas no debe superar las cuatro horas.

Las fundas de diseño que ofrecerá el Club del Suscriptor de Ultima Hora permiten personalizar las mascarillas. Foto: JULIÁN AGUIRRE

‘Mask Cover’, la tendencia ‘fashion’

Limitarse a utilizar las mascarillas quirúrgicas puede «romper» un poco nuestra imagen personal. Por eso muchas personas eligen mascarillas de diseño o, como en este caso, se decantan por las prácticas mask covers, o fundas de mascarilla, que nos permiten adaptar el look de este complemento a nuestra imagen o gusto personal.

El Club del Suscriptor de Ultima Hora, consciente de la necesidad de usar las mascarillas, está preparando un lanzamiento que encontrará una gran acogida entre nuestros lectores. Se trata de una colección de mask covers con diseños muy a la moda perfectamente combinables con cualquier estilo que elijamos. Habrá cuatro modelos: roba de llengües en azul, roba de llengües en rojo, las clásicas rayas marineras y el arcoíris, que se ha convertido en el emblema de esta crisis sanitaria bajo el lema «todo saldrá bien». Con estas opciones, que estarán disponibles en breve, estaremos más de moda que nunca.