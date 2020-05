Explota el prototipo del cohete Starship de SpaceX durante una prueba

Un prototipo del próximo cohete de carga pesada de SpaceX, el ‘Starship’, explotó el viernes durante pruebas en tierra realizadas en Texas -------------------------- Want to support what I do? Consider becoming a Patreon supporter for access to exclusive livestreams, our discord channel and subreddit! - http://patreon.com/everydayastronaut Or become a YouTube member for some bonus perks as well! - https://www.youtube.com/channel/UC6uKrU_WqJ1R2HMTY3LIx5Q/join The best place for all your space merch needs! https://everydayastronaut.com/shop/ All music is original! Check out my album "Maximum Aerodynamic Pressure" anywhere you listen to music (Spotify, iTunes, Google Play, Amazon, etc) or click here for easy links - http://everydayastronaut.com/music I'm the cohost of an awesome podcast where we talk all about current technologies and how they shape our future! http://ourludicrousfuture.com or here on YouTube https://www.youtube.com/ourludicrousfuture 30-05-2020 Youtube: Everyday Astronaut