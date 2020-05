Frank Blanco, indignado con un restaurante de comida rápida

¿Recuerdan la que se montó hace unas semanas con una tortilla que el modelo Jon Kortajarena pidió a domicilio en pleno confinamiento, y que no quedó satisfecho con el servicio? El presentador Frank Blanco ha vivido en las últimas horas una situación similar.

Según él mismo narró en las redes sociales en su casa hicieron un pedido a un establecimiento de cómida rápida, un Burger King para más señas. Muy enfadado se puso en contacto con el restaurante, puesto que según afirma, no le habían enviado unos obsequios que acompañan a los menús infantiles. Parece que el restaurante escurrió el bulto, dijo que no era posible que esos obsequios no hubieran llegado al cliente y esperaron zanjar así el asunto.

Nada más lejos de la realidad. No contaban con el hecho de que Frank Blanco es un personaje público, seguido por miles de personas en las redes sociales, donde el tema ha adquirido una especial trascendencia.

La mayoría han quitado hierro al asunto, muchos se han burlado del propio Blanco, quien en alguna ocasión ha entrado al trapo respondiendo mensajes.

Qué pena que tras 2 meses confinados encargo cena a @BurgerKing través de @JustEat_es, pierdo 2 horas por errores en la comida y en la ausencia de unos regalos que acompañaban los menús infantiles, y que la respuesta sea que el cliente miente... Suerte, la vais a necesitar. pic.twitter.com/JQO5LzGQ9U ? Frank Blanco (@Frank_Blanco) May 24, 2020

Oh, no, Burger King se ha olvidado los juguetes de Frank Blanco. Espero que tengan preparados buenos abogados: aquí no va a haber piedad. Llegaremos a los tribunales por los muñecos de Pokémon. ? Randy Meeks (@randymeeks) May 24, 2020

Tengo un conocido que le ocurrió.

Nunca más fue él mismo.

Necesitó terapia y el apoyo de sus amigos. Mucho ánimo Frank ? Señorita Anticomunista (@iPooopp) May 25, 2020

Sabes cómo se le llama a esto? Problemas del primer mundo. En caso de que así sea, nunca te has equivocado haciendo tu trabajo? En serio estás reclamando unos juguetes que no valen ni 50 cts? Con la que tenemos encima y hay que leer tales tonterías. ? Patricia ??? (@KinderMei) May 24, 2020

Haz un club de afectados con el Kortajarena que no habrá recibido todavía su tortilla. ? indi el silencioso (@indigenica) May 25, 2020