La langosta gigante que aterrorizó a Stacy

Quien avisa no es traidor. Si sufre de entomofobia -miedo a los insectos- no debería seguir leyendo estas líneas, que hacen referencia a un hallazgo sorprendente. En las redes sociales una usuaria lanzó un tuit. Había aparecido una especie de langosta cuyo tamaño resultaba exagerado, y decidió compartir una imagen para ver si al resto también le parecía algo asombroso.

La reacción de todos fue exactamente la suya en estos momentos, entre la admiración y una cierta grima.

Explíquenme que es ? lo conseguí en mi patio, es casi del tamaño de mi mano y no es un saltamontes pic.twitter.com/1NXjKVG1xI ? Stacy (@Stacyycastillo) May 11, 2020

Stacy jamás había visto algo parecido. Afirma que eso no es un saltamontes, aunque no es raro que algunos tipos de acrídidos (Acrididae) alcancen estas dimensiones. Este en particular parece ser un langostón llamado 'cheveve' (tropidacris collaris).

Más allá de buscar el nombre científico del bicho, muchos usuarios comentaron este mensaje con otros en tono burlesco o humorístico.

Eh! Murió el actor de "Bichos"?? pic.twitter.com/omPKKjsSe1 ? B R E Y N E R (@BreynerHenao) May 11, 2020