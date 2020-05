Dos décadas de evolución imparable

Como reza la canción de Presuntos Implicados, ‘cómo hemos cambiado’. Y lo más llamativo es que no nos hemos dado ni cuenta. De la Roomba al iPad; de la típica consulta diaria a golpe de clic para resolver dudas en la red gracias a Wikipedia a la despedida de la peseta y la bienvenida al euro; del movimiento de indignados en las plazas al nuevo gobierno de coalición que comenzará a caminar las próximas semanas, pasando por las nuevas formas de ligoteo o el gallinero de Twitter, donde uno expresa su opinión libremente. El cambio de década ‘psicológico’ nos invita a repasar algunos avances tecnológicos y sociales interiorizados por la sociedad y aplicados en la dinámica cotidiana de tal manera que, erróneamente, hemos llegado a creer que siempre han estado ahí, pero en realidad no llevan tanto tiempo entre nosotros. La revolución del siglo XXI es imparable, y lo que queda por venir nos hará cambiar aún más.

Nuevas formas de relación

Si uno echa la vista atrás se sorprenderá recordando que hace poco más de diez años uno iba paseando por las calles de Palma escuchando música, pero la imagen era bien distinta: ahora utilizamos el smartphone para hablar por teléfono y escuchar canciones al mismo tiempo, mientras que antes llevábamos el móvil en un bolsillo y en el otro el walkman o el CD portátil. ¡Qué recuerdos! Luego vino el iPod y ahora resulta que las nuevas generaciones te miran con cara rara si menciones este aparato que revolucionó la forma de escuchar música, hacer deporte o, simplemente, relajarte.

De lo que no hay duda es de que los smartphone nos han cambiado la vida, y eso que se popularizaron hace poco más de doce años. Ahora se puede hacer todo con ese aparato, cada vez más largo pero más estrecho. Si a este invento le sumamos la aparición y popularización de redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram, descubriremos que pasamos más tiempo pegados a una pantalla que charlando con la gente a nuestro alrededor. Nace una nueva forma de relacionarnos, especialmente entre los más jóvenes. «Para las nuevas generaciones la pantalla no es un impedimento. Pasan mucho tiempo charlando con sus amigos, familia o parejas, pero no lo hacen físicamente», explica Héctor Romero, socio y dircom de la agencia especializada en comunicación corporativa C3PO Usalafuerza, al tiempo que recuerda «a los inmigrantes digitales puede chocarles, pero para los jóvenes, que han tenido un móvil en la mano desde pequeños, es lo más normal».

Ahora, con el nacimiento tímido de un movimiento en contra de las nuevas tecnologías, Romero recalca que «no hay que tener miedo a los avances»; en este sentido recuerda las dos vertientes que han traído consigo las novedades tecnológicas: «Por un lado, avances como Skype o Facetime permiten a familias separadas por miles de kilómetros verse y mantener conversaciones en cualquier momento. Por otro, redes como Instagram nos llevan a abusar del postureo y a la aparición de ‘influmierders’ que pretenden ganarse la vida a través de su imagen y su actividad en la red. Todo es cuestión de hallar el equilibrio», finaliza el dircom de C3PO.

Avances tecnológicos y sociales desde el 2000

2000 - Play Station 2 La videoconsola más vendida de la historia, con más de 160 millones de unidades, y la única que ha logrado tener un ciclo de vida tan largo que compite con la generación posterior a la suya. Cuenta, además, con USB y DVD.

2001 - Nace Wikipedia La enciclopedia online más conocida por los usuarios de internet y las nuevas generaciones. Destaca por su carácter colaborativo y cuenta con 500.000 artículos escritos en 300 idiomas.

2001 - iPod Hoy en día en franco desuso, este reproductor de audio digital portátil de Apple fue toda una revelación que hizo que guardáramos en un cajón el clásico walkman y los CDs portátiles. La compañía de la manzana dejó de presentar novedades del aparato en 2015

2001 - Segway Un vehículo de transporte ligero giroscópico eléctrico birrueda, con autobalanceo controlado por ordenador. A pesar de venderse por Amazon, su alto precio ha evitado que revolucionara la movilidad urbana, como esperaban sus creadores cuando lo presentaron en 2001

2002 - Mozilla Firefox Se presentó en 2002, pero el proyecto comenzó en 1998 con la liberación del código fuente de la suite del navegador Netscape para aprovechar el poder creativo de miles de programadores en Internet a través de una comunidad abierta

2002 - Roomba El aspirador robótico de iRobot ha cambiado la vida de más de 10 millones de hogares en todo el mundo. Tardó en popularizarse por su precio, pero ya existen compañías rivales, como la española Conga

2002 - La moneda única El 1 de enero 1999 se introdujo el euro en España como moneda de cambio a la vez que en otros 10 países europeos, pero no fue hasta el 1 de enero de 2001 cuando co-menzó la circulación efectiva en 12 países. El euro circuló simultáneamente a la peseta hasta el 30 de junio de 2002, fecha en la que aquella dejó de tener curso legal

2003 - Skype Un software que te permite comunicarte con las personas que más te importan de tu vida personal y laboral. Lo puedes usar en cualquier momento y desde cualquier lugar, a través del móvil, del PC o de Alexa

2004 - Facebook El 4 de febrero de 2004 nació thefacebook.com, una web creada por Mark Zuckerberg, pensada para los estudiantes de Harvard y basada en la idea gráfica de los ‘libros de caras’ que se elaboran para la graduación. Hoy en día cuenta con 2.271 millones de usuarios activos.

2005 - Matrimonio igualitario Durante el primer Gobierno de Zapatero, el Congreso aprobó en España el matrimonio entre personas del mismo sexo con plenitud de igualdad. España se convirtió en el cuarto país del mundo que legalizaba las uniones homosexuales

2005 - YouTube Un sitio web de origen estadounidense dedicado a compartir vídeos y ‘culpable’ de la aparición del fenómeno de los ‘youtubers’. Fue creado por tres antiguos empleados de PayPal y en 2006 fue adquirido por Google Inc.

2006 - Ley antitabaco Prohibió de la noche a la mañana fumar en espacios de trabajo y, en el caso de bares y discotecas de más de 100 m2, obligaba a habilitar una zona especial para fumadores. En 2010 se amplió la prohibición a cualquier espacio de uso colectivo

2006 - Twitter Denominado como el «SMS de Internet», esta red social ha ganado popularidad mundial desde su nacimiento en 2006 y hoy en día se estima que tiene más de 300 millones de usuarios activos, generando 65 millones de tuits al día y maneja más de 800.000 peticiones de búsqueda diarias. Tal es su popularidad que palabras como follow, follower, hashtag o tuit forman parte del vocabulario diario

2007 - iPhone (primera generación) Poseía pantalla táctil capacitiva, altavoz y auricular, micrófono, cámara de 2 megapíxeles, entrada para auriculares, conectividad EDGE y Wi-Fi. Este modelo es hoy una pieza de coleccionista difícil de conseguir y cuesta miles de dólares

2007 - Netflix La empresa nació en 1997 como un sistema de alquiler de películas que no acarrease multas. Pero la verdadera innovación se produjo con la visualización de los contenidos en streaming . La ‘revolución Netflix’ ha ido in crescendo, aunque no fue hasta 2015 cuando comenzó su expansión internacional

2008 - Android El sistema operativo móvil desarrollado por Google ha terminado revolucionando los dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes, tabletas, relojes inteligentes (Wear OS), automóviles (Android Auto) y televisores (Android TV). Tenía una cuota de mercado superior al 80 % en 2017, muy por encima de IOS

2008 - Spotify La revolución musical en streaming llegó de la mano de una empresa sueca. La aplicación se creó en 2006, pero las negociaciones con las discográficas para obtener las licencias de las canciones retrasaron dos años su puesta en marcha

2009 - WhatsApp Dejamos de usar el SMS y descubrir que los grupos de WhatsApp podrían ser más peligrosos que una cena de Navidad con la familia. Whatsapp actualmente supera los 1.300 millones de usuarios, se comparten más de 55.000 millones de mensajes al día y 4.500 millones de fotografías

2009 - Bitcoin Es una moneda virtual, creada para hacer compras únicamente por Internet, independiente y descentralizada, puesto que no está controlada por ningún Estado, institución financiera, banco o empresa

2010 - iPad El concepto de tablet ya existía antes del iPad, como ya sucedió con el iPhone, pero Apple lo perfeccionó para darle su sello. El primer iPad, que comenzó a venderse en España el 28 de mayo de 2010, tenía un peso de 680 g (el modelo WiFi + 3G llegaba a los 780 g) y no tenía cámaras

2010 - Instagram Una aplicación móvil que permite a los usuarios subir contenido y compartir sus vidas a través de fotos y vídeos. El prototipo de la App en un principio se llamaba Burbn, no Instagram –juego de palabras entre los términos ‘cámara instantánea' y ‘telegrama’

2011 - 15 M Movimiento ciudadano nacido a raíz de la manifestación del 15 de mayo de 2011. Varios grupos de personas acamparon en plazas de diferentes ciudades esa noche de forma espontánea y se produjeron una serie de protestas pacíficas para promover una democracia más participativa

2012 - Tinder La aplicación de citas que ha cambiado la forma de ligar también es una de las más rentables del mercado. Puedes chatear y conseguir una cita con personas con quienes existe gusto en común o entre quienes se han seleccionado mutuamente

2014 - Impresora 3D Armas, alimentos, componentes espaciales... Nada se resiste a las impresoras 3D que viven una auténtica revolución con la liberación del mercado de sus modelos más punteros

2014 - Smartwatch El reloj inteligente no termina de despegar, y eso que varias compañías han intentado hacerlo popular entre el gran público. El primero fue el de Sony en 2012, pero luego han sacado al mercado su propio modelo Samsung, Motorola, Apple, LG o Huawei

2020 - 5G Son las siglas utilizadas para referirse a la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil que permitirá navegar a una velocidad teórica de 10 Gbps. En 2019 se lanzaron las primeras redes comerciales, pero no se extenderá hasta este 2020