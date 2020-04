Alexia Rivas, tras su pillada con Alfonso Merlos: «No hemos matado a nadie»

Alexia Rivas ha hablado este sábado en Socialité, programa en el que trabaja, para aclarar la polémica sobre el vídeo en el que aparece con Alfonso Merlos. En las imágenes en cuestión, se veía a la joven en bikini mientras el periodista participaba en una viodellamada para Youtube.

Tras la publicación de las imágenes, la pareja de Alfonso Merlos, Marta López, rompió de forma inmediata la relación. Ahora, Alexia asegura que está tranquila porque no ha hecho «nada malo» y ha confirmado que el colaborador de televisión y ella se «están conociendo».

Otra de las discusiones que ha surgido entorno a la polémica grabación es si tanto Alexia como Alfonso se han saltado el confinamiento. Rivas ha explicado a María Patiño que viven juntos: «Esta es mi casa, trabajo desde aquí. Estoy en mi casa».

? Alexia confiesa estar tranquila, ya que no ha "hecho nada malo": "No hemos matado a nadie" ? #EnCasaConSocialité https://t.co/4rDv5r7Ws0 ? SOCIALITÉ (@socialitet5) April 25, 2020

La periodista ha querido aclarar en el programa que «Alfonso, en su casa hace videollamadas todo el día, ya habíamos hablado de que 'si pasas por aquí nadie te iba a ver'; me dijeron que estuviera tranquila, que no se me iba a ver. Cuando veo el vídeo llamo a Alfonso y me dice que ha habido un error de cálculo. Qué le vamos a hacer, no hemos matado a nadie».

Al ser preguntada sobre la relación de Merlos con Marta López, Alexia ha manifestado que «nunca nos hemos escondido» y ha añadido que «cuando empiezo a conocerlo de otra manera, él está soltero y el resto es su pasado». De este modo, la reportera quiere acallar la polémica y confirmar que está «muy ilusionada» con esta relación.