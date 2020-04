Jaume Colombàs se convierte en Freddie Mercury para animar a sus vecinos

Jaume Colombàs animó este jueves el confinamiento a sus vecinos de Son Espanyolet, en Palma. Colombàs, conocido por su labor como speaker en el Real Mallorca, se subió a la azotea de su casa y se convirtió en el mismísimo Freddie Mercury.

El empresario quiso trasladar a todos los presentes al estadio Wembley, cuando Queen interpretó ante miles de personas temas como el popular I want to be freak.

Hace tan solo tres días, también celebró su cumpleaños y ejerció de DJ en una animada fiesta, adaptada a los tiempos que corren. Hasta los más pequeños se animaron a bailar desde sus casas. Colombàs aprovechó la ocasión para mandar un mensaje de ánimo a todos los que le escuchaban.

El speaker no es el único que se ha apostado por Queen durante el estado de alarma. Esta misma semana dos hermanos de la zona del Parc de Ses Estacions, Toni y Laura Alemany, salieron al balcón para emular el mítico concierto Live Aid de la banda de rock británica.