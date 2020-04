El himno de Marta Sánchez para el coronavirus

La cantante Marta Sánchez ha sorprendido con una canción, que tiene muchas posibilidades de convertirse en el himno del confinamiento para hacer frente al brote de coronavirus.

La canción se titula 'Un mismo corazón' y el dinero que se recaude con ella será destinado a comprar material sanitario a través de la Fundación Starlite. Además, en el vídeo participan muchos rostros conocidos, tales como Nieves Álvarez, Paula Echevarría, Carlos Baute, Pablo Motos, Vicky Martín Berrozal, Vanesa Martín, Soraya, etc. En la producción del tema ha colaborado Carlos Toro, autor de la letra de Resistire, otro de los himnos del confinamiento.

En una entrevista concedida a la revista Semana, la artista explica cómo surgió la idea de crear esta canción. «Yo no lo llevé muy bien los primeros cinco días y decidí que no podía estar así todo el tiempo que esto iba a durar. Un día, de repente, pensé que tenía que positivizar y canalizar eso en algo, que no sé si iba a ayudar, pero cuando me surgió realmente la melodía de la canción en mi cabeza y cuando empecé a escribir las primeras líneas de la letra, el mensaje y demás, ya me empecé animar. Fue entonces cuando cobró un poco de sentido mi labor durante estos días».

Sánchez también ha dado a conocer la canción en las redes sociales y ha agradecido la colaboración de todos los que han participado.