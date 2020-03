Consejos para no dañar los ojos durante el confinamiento

Parpadear a menudo, no frotarse los ojos, descansar la vista y controlar el brillo de las pantallas son algunos de los consejos aportados por el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega (IOFV) para no dañar la visión durante el confinamiento provocado por la pandemia del coronavirus.

Y es que, las principales vías de ocio en el hogar como el consumo de películas, series o videojuegos, tanto en ordenadores como en dispositivos móviles, está mediado por pantallas. De hecho, el consumo de televisión en España ha batido su récord histórico durante la primera semana de confinamiento.

«El uso intensivo de pantallas está relacionado con patologías de superficie ocular como la enfermedad del ojo seco. Por su parte, el trabajo de la visión de cerca puede estar relacionada con el aumento de la prevalencia de miopía», ha comentado el director médico del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega (IOFV), Luis Fernández-Vega Sanz.

En este sentido, ha destacado la importancia de alternar las actividades con pantallas con otras que requieran la visión de lejos; activar un modo de brillo con tonos más cálidos, visión nocturna y poner activo el bloqueo de luz azul; y parpadear de una manera más consciente para mantener el ojo limpio e hidratado.

Del mismo modo, el experto ha aconsejado recordar la regla 20-20-20, es decir, hacer 20 segundos de descanso, cada 20 minutos de actividad, mirando a seis metros de distancia. Además, ha destacado la necesidad de que entre los ojos y la pantalla haya un espacio de entre 50 y 60 centímetros; y de que reduzca el uso de lentillas.

Otros consejos pasan por evitar tocarse los ojos sin haberse lavado antes las manos; mantener una temperatura ambiente agradable; iluminar bien la estancia para no forzar la vista; y utilizar gafas protectoras y mascarillas de policarbonato cuando se realicen actividades como clavar un cuadro, podar los árboles del jardín o utilizar lejía.

«El Covid-19 también puede causar conjuntivitis vírica. Para evitarla, es recomendable lavarse y desinfectarse muy a menudo las manos, no frotarse lo ojos y, si estamos en contacto con pacientes o lugares públicos, hacer uso de la mascarilla y las gafas protectoras para no contagiarnos y no transmitirlo», ha zanjado el doctor.