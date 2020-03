Un día del padre especial

Este jueves es el Día del Padre, festividad de San José, y en muchos hogares la familia seguirá algunas de sus tradiciones, como reunirse a manteles a la hora de comer, pero también, muchos hijos no podrán visitar a sus padres, en su gran mayoría por el aislamiento ante el coronavirus.

Dentro de esta inesperada situación algunos padres podrán pasar el día con sus hijos, algo que debido al trabajo antes no podían disfrutarlo tanto. No faltarán regalos y detalles muy especiales, hechos por los más pequeños de la casa, como dibujos, pulseras, ceniceros, etc...

A modo de reportaje, en esta ocasión hemos contado con la colaboración de algunos hijos de gente conocida de nuestra sociedad que nos desvelan cómo ven a sus padres, recuerdos y la manera de celebrarlo. Hijos de empresarios, cocineros, deportistas, artistas, etc desvelan cómo ven a sus padres. Hoy son ellos los protagonistas en un día especial.

Tomás Sánchez, hijo de Antonio Sánchez:«Nos inventamos cómics y hacemos excursiones a la montaña»

«Lo que más me gusta hacer con mi papi es ir de excursión, caminar por la montaña. Me enseña rutas donde puedo ver animales y disfrutamos de comernos un bocata. También me encanta ir con él de paseo en bici o acompañarle en las carreras. Primero corro yo con los niños y él me anima, y luego le animo en la suya. En verano disfruto mucho de ir al mar y nadar viendo peces con él», comenta el pequeño Tomás, quien añade: «Cuando estamos en casa, disfrutamos mucho los dos de hacer cómics que nos inventamos. Él escribe y yo hago los dibujos. También montamos figuras de Lego Ninjago o hacemos competiciones con los BeyBlade. De todas formas lo que más me gusta es que siempre me lee un cuento antes de dormir y siempre, antes de que haya acabado, caigo dormido».

Marta y Laura Mesquida, hijas de Pedro Mesquida: «Lo da todo por nosotras y mira por los demás antes que por él mismo»

«Lo que más me gusta de mi padre es el corazón tan grande que tiene y la cantidad de gente y amigos que le quieren», comenta Marta. Por su parte, Laura confiesa que «es una persona que lo da todo por nosotras. Es increíble lo que nos quiere y cuánto se esfuerza para que siempre tengamos lo mejor. Siempre mira por los demás antes que por él mismo. Me gusta mucho ver cuánto le quieren sus amigos y lo feliz que es». Ambas prevén disfrutar este día tan especial «después de estudiar on line, comeremos cocido, un plato que cocina súper bien, y jugaremos al par- chís».

Juan Carlos y Óscar Cabrera, hijos de Juan Cabrera:«Para nosotros, además de un buen padre, es nuestro mejor maestro»

«Desde pequeños nos ha animado a estudiar y trabajar en lo que nos gustase», comenta el cocinero Óscar Cabrera, quien junto a sus hermanos Juan Carlos, Javier y Patricia destaca que «siempre ha sido un gran padre. Hemos encontrado en él un gran apoyo cuando lo hemos necesitado. Además, casi todos, menos mi hermano Javier, que es piloto comercial del gobierno de China, nos dedicamos al mundo de la restauración, por lo que ha sido el mejor maestro. Al igual que con él, con mi madre, hemos pasado muchos momentos buenos a pesar de que siempre estaba trabajando». El Día del Padre lo celebrábamos reuniéndonos para comer, y le hacíamos o regalábamos algún detalle, pero sin duda, tenerle a él es nuestro mejor regalo de la vida».

Alexandra y Nicolás Quetglas, hijos de Adrián Quetglas: «Lo que más me gusta de él son los valores que tiene y que nos enseña»

Alejandra, la hija mayor del chef, comenta: «Hay diversas cosas buenas y malas de mi padre, pero una de las que más me agradan son los valores que tiene y que trata de enseñarnos. Siempre me dijo que no le importaba lo que fuera en el futuro mientras sea una buena persona. Lo fundamental para él es que seamos agradecidos y respetemos a todos sin importar lo que sean. Por otro lado he tenido muchos enfrentamientos con él. Ambos nos parecemos, pero a pesar de ello siempre nos mantenemos juntos y tratamos de aprender el uno del otro. Por ello, su capacidad no sólo de enseñarme a mí, sino también el escuchar la opinión de alguien más joven y aprender nuevas cosas es algo que siempre agradeceré».

Por su parte, Nicolás comenta: «Me impacta su capacidad de atraer a la gente con su forma de ser. Es una persona con la cual es agradable estar. Nunca ve la mentira como una opción y siempre decide tomar el camino de la verdad expresándola de manera objetiva y correcta. Al igual que todas las personas, tiene sus complejos y partes negativas, que trata de aceptar y mejorar. Siempre se pone en la piel de los demás, aunque llega a ser perjudicial para él».

Vera y Hugo Sevilla, hijos de Salva Sevilla:«Lo mejor de mi padre es que me quiere mucho y me lleva a dormir»

«A Vera lo que más le gusta de su padre «es que es muy cariñoso con nosotros. Me lo paso muy bien cuando juega conmigo y me gustaría que estuviera siempre conmigo porque me encanta ser su hija». Hugo, por su parte, explica: «Lo que más me gusta de mi padre es que me quiere mucho y me lleva a dormir. Me lo paso muy bien con él cuando jugamos al fútbol juntos».

Lucía y Paula Morey, hijas de Edu Morey: «Nos gusta mucho cuando vamos a jugar al parque y a hacer gimnasia»

A Lucía, de 5 años, cuando se le pregunta por su padre lo primero que le viene a la cabeza es «jugar. Y también me gusta mucho entrenar gimnasia con él. Ahora la hacemos cada día en casa desde que no podemos salir a la calle. Para la pequeña Paula, de solo tres años, lo mejor de su padre «es jugar con él en el parque».

Arnau Sala, hijo de Romeo Sala: «Lo mejor es su espíritu de superación y que lo daría todo por los suyos»

«A mi padre (aún siendo abuelito) le veo más joven y más fuerte que nunca. Con buena salud y ganas de hacer cosas. Hay infinidad de aspectos que me gustan de él y que he aprendido de ellos, como el espíritu de superación y el positivismo. Nunca se rinde, ni se ha rendido en su vida, siempre mirando hacia adelante. Tiene un gran corazón, mataría y lo daría todo por los suyos... pero como enemigo recomiendo mejor no tenerlo. Je, je, je».

Noelia Martos, hija de Samuel Martos: «Papá es nuestro superhéroe sin capa»

«Papá es como un bombero: cuando el cocinar se te va de la manos, taxista para aquellas noches de juerga, repartidor de sonrisas en los días grises, profesor y no de cualquier asignatura, sino de aquella llamada vida y economista para llevar los números. Pero lo que más le define es paciencia, risas, abrazos y besos», confiesa una emocionada Noelia. Sus hermanas Arola y Cristina y el pequeño Joan «también piensan igual», dice.

«Papá tiene magia y es que para nosotros, que somos cuatro, es nuestro superhéroe sin capa. Papá es capaz de que desees que todos los días sean ‘confinamiento’ porque te enseña que puedes disfrutar de momentos que con el día a día se escapan. Te hace ver lo maravillosa que es la vida y que siempre merece la pena luchar. Cuando éramos pequeñas, mi hermana Arola y yo siempre hacíamos por este día un desayuno especial y una carta; siempre pensábamos que no era nada y que era un detalle sin importancia. Pero no, este año volveremos a hacer lo mismo, con la ayuda de nuestros pequeños ayudantes, porque una carta y desayunar con tu padre es algo mágico».

Estos son algunos de los ejemplos de cómo hijos de rostros conocidos de nuestra sociedad ven a sus padres. ¡Feliz Día del Padre a todos!