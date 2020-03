La publicidad por email marketing es efectiva: solo si los destinatarios esperan saber de ti, puedes lograr esto al conseguir una suscripción.

Numerosos negocios lo utilizan en su estrategia de marketing, incluso las empresas reconocidas mundialmente.

Por ello, en un mercado publicitario tan competitivo, es importante crear los mejores anuncios publicitarios, para conseguir marcar la diferencia, destacando por encima de tus competidores.

Descubre qué debes tener en cuenta al realizar publicidad por correo electrónico y los principales beneficios de incorporar esta estrategia a tu email marketing.

Qué tener en cuenta al enviar publicidad por correo electrónico

La publicidad por correo no solicitada o aceptada por el cliente ya es cosa del pasado porque perjudica la reputación de tu empresa. No es de extrañar: los destinatarios pueden no estar abiertos a recibir correos electrónicos promocionales a los que no se han suscrito.

Un ejemplo de publicidad por correo electrónico con permiso es un boletín enviado a los clientes de una marca en particular. Los boletines informan a los suscriptores sobre nuevos productos, próximos eventos o promociones.

Es decir, es necesario indicar a los prospectos qué recibirán después de dejar su dirección de correo electrónico en un formulario de suscripción. De esta manera, los clientes potenciales son conscientes de a qué se suscriben.

Ventajas de la publicidad por correo electrónico

La publicidad por correo electrónico sigue siendo una de las estrategias de marketing más utilizadas, incluso con todas las herramientas que hay en la actualidad, ya que sigue siendo una de las más rentables.

Entonces, ¿qué ventajas puedes disfrutar al usar la publicidad por correo electrónico?

Es rentable.

El coste de usar el correo electrónico como un canal para anunciar productos y servicios es bastante más bajo que la mayoría de las otras formas de comercialización.

El negocio no incurre en costes de impresión como lo haría con carteles o folletos. Además, no hay tarifas de publicidad o alojamiento de medios para enviar mensajes publicitarios al público objetivo.

Incluso, a través del envío masivo de correo electrónico y la automatización, tu empresa puede ahorrar tiempo en los esfuerzos publicitarios.

Permite segmentar de manera eficaz.

La publicidad por correo electrónico resuelve las numerosas deficiencias del marketing no dirigido, como los anuncios de televisión y las vallas publicitarias.

Con el correo electrónico, tu empresa tiene más control sobre quién ve los mensajes mediante la segmentación. Puedes agrupar clientes según su ubicación, datos demográficos o etapa en el embudo de ventas y enviar correos electrónicos dirigidos a sus necesidades específicas.

Te aseguras que son los destinatarios acertados.

Lo mejor de la publicidad por correo electrónico es que los destinatarios que reciben los mensajes de marketing son personas que están realmente interesadas en los bienes o servicios que ofrece tu negocio.

Dado que envías correos electrónicos a contactos que han otorgado su permiso explícito, tu lista de correo estará compuesta solo por prospectos que probablemente se convertirán en un cliente.

Pon en práctica esta estrategia de publicidad por medio del correo electrónico, consiguiendo así, todas las ventajas que trae consigo para tu empresa.