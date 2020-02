Una mujer, tras una propuesta: «La condescendencia loca y la misoginia que desprende tu mensaje ha hecho que se me selle espontáneamente la vagina»

La periodista María Martín ha acumulado un gran número de reacciones en una publicación en Twitter en la que expone el mensaje que un hombre envió a una amiga suya y la reacción de esta, que culmina con una sonora sentencia: «La condescendencia loca y la misoginia que desprende tu mensaje ha hecho que se me selle espontáneamente la vagina».

En varias capturas de pantalla se muestra, según sus palabras, aquello que ansía el hombre. Sin embargo, los derroteros por los que discurre la amiga de la autora de la publicación son muy divergentes, y arremete contra sus palabras afirmando que «hace tiempo que dejé de ser una niña y no me pone que me infantilicen».

Finalmente le desea «buena suerte en tu búsqueda» de la mujer ideal, aunque no deja pasar la ocasión de reírse un poco de él: «no sabrías nombrar a un escultor italiano del s.XIV sin consultar la wikipedia en la puta vida, Hulio».