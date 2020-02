Polémica en las redes: ¿Es magisterio infantil la carrera más fácil?

¿Eres de una carrera de las fáciles o de las difíciles? Un usuario de Twitter ha desatado la polémica que tantas veces se ha debatido en las facultades españolas el grado de dificultad según el campo de estudio. De siempre, las de ciencias han sido mejor valoradas que las de letras.

Aunque las teorías educativas apuntan a que no hay una carrera más fácil que otras, sino que todo depende del tipo de inteligencia que tenga más desarrollada la persona. Un usuario ha abierto el ya popular debate en Twitter.

En su mensaje, ha compartido una tabla de «carreras ordenadas por nivel de dificultad», en la que las denominadas carreras «de ciencias» supuestamente tienen un nivel muy superior y son mejores que el resto. Según él, la más complicada es Ingeniería aeroespacial y la más sencilla Magisterio Infantil.

Carreras ordenadas por nivel de dificultad. Por eso en esta cuenta si no eres ingeniero aeroespacial vamos a seguir sintiéndonos DIOS, mi estimado administrador del tiempo libre. pic.twitter.com/YfG4z8NnqV

El tuit que ya cuenta con mas de 9.500 me gusta y retuits ha generado un gran debate e indignación entre los usuarios que discrepan de Música o Magisterio estén al final de la lista. «Magisterio en el final y luego os quejáis de que hay una educación de mierda», criticaba una tuitera.

Mientras otros usuarios han querido participar en el debate arrojando un poco de luz y reflexión. «Cada profesión requiere ciertas habilidades y distintos tipos de inteligencia. Ordenarlos de esta forma es como querer ordenar a los animales por su inteligencia en función de su capacidad de volar y luego decir que los guepardos son inútiles», explicaba una usuaria.

Cuando se afirma que magisterio es fácil me imagino que cualquiera de las otras carreras puede realizar una programación de aula para que un niño sordociego aprenda química, ¿verdad ?

Solo te digo una cosa sin la educación no existiría ninguna de las diferentes carreras asi que poner magisterio como lo último me parece absurdo, ademas de que ninguna carrera no es más que otra.