Miquel Montoro: «Me gusta aún más la ‘porcella’ que las ‘pilotes’»

A penas son seis segundos, pero han revolucionado las redes sociales. Su Hòstia pilotes! Oh que són de bones! M’encanten... se ha convertido en todo un fenómeno viral. Desde David Broncano en su programa de Movistar La Resistencia, al pivote de la selección española de balonmano Julen Aguinagalde, pasando por la multinacional sueca Ikea, se han hecho eco del vídeo de Miquel Montoro (Sant Llorenç des Cardassar, 2006) un adolescente de 13 años, que desde hace tiempo es toda una figura de las redes sociales.

¿Cuál es la historia de este vídeo?

—Era una story de 24 horas que estaba preparando donde se mostraba entre otras cosas que me habían quitado la escayola del brazo que me había roto. Mi madre me dijo que entrara en la cocina con el móvil, vi lo que estaba en el fuego y me salió esta expresión. Lo curioso es que este vídeo tiene más de un año y en su día no tuvo esta repercusión.

¿El plato que más le gusta de su madre son las ‘pilotes’?

—¡Noooo! Me gustan más aún la porcella rostida o la lasaña.

¿Sabe cuál fue el detonante del éxito de este vídeo?

—La verdad es que no tengo ni idea. Ha sido una sorpresa total.

¿Le ha sorprendido el uso que Ikea ha hecho de su frase?

—Sí, mucho, porque no han tenido ni el detalle de avisarnos de que la iban a utilizar. La próxima vez nos gustaría que nos avisaran. Ya veremos si hablamos con ellos y pedimos algún tipo de explicación.

¿Cómo salen sus historias?

—Mis padres son quienes me ayudan mucho y luego el domingo, con mi hermana, solemos grabar. La intención es subir a Youtube, si podemos, un vídeo a la semana.

¿Cómo va en el colegio?

—Bueno, bien, sin más.

¿Cuáles son las asignaturas que más y menos le gustan?

—El inglés y lo british en general no me gustan nada, al contrario que las matemáticas.

¿Ya tiene la hucha llena?

—(Interviene su madre). Qué va, sólo ha cobrado de forma regular por su participación en Uep! Com anam? De Youtube ahora empieza a tener algo también, pero han sido mucho mayores los gastos de las cámaras y el resto del equipo.

¿Qué tal lleva que le reconozcan por la calle?

—Depende de cómo me hable esa persona. A veces piden una foto con educación pero otros te vienen y te dicen: ‘Venga, una foto’, pero no me lo preguntan. Su madre vuelve a intervenir: «La gente se conserva en líneas generales superbien. Vivimos entre Artà y Sant Llorenç y no hay ningún problema».

¿Quién le gustaría que hablara de sus vídeos?

—Me haría mucha ilusión que lo hiciera Fito Cabrales, de Fito & Fitipaldis, al que me encantaría conocer. Y me hizo mucha ilusión estar con actores como Pep Noguera o Lina Mira, que son encantadores.

¿Qué tal como actor?

—Me gusta, pero a veces es agobiante porque me pongo muy nervioso. Y también quiero seguir estando en el campo y luego de mayor quizás estudiar una ingeniería, pero sin dejar nunca el campo, que es lo que más me gusta.

De David Broncano a Aguinagalde, pasando por Ikea

Como suele ocurrir en estos casos, no se sabe quién abrió la espita para que este vídeo se haya convertido en todo un fenómeno. Cuando ya comenzaba a ser muy conocido, David Broncano (en la foto inferior) le dio un empujón al decirle a la cantante de trap Zowi: «Sabes quién es Miquel Montoro. ¿No lo has visto? ¡Te lo recomiendo mucho!», le dice.

«Es un chaval de Mallorca que le gustan mucho las albóndigas». El pivote de la selección española de balonmano también celebró con esta ya mítica frase el pase a semifinales en el Campeonato de Europa. La multinacional sueca Ikea también ha aprovechado el tirón para promocionar sus albóndigas.