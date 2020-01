Un millonario busca novia para viajar juntos a la luna

Un multimillonario japonés busca novia para viajar a la Luna. Aunque, puede parecer algo romántico, se trata de una oferta concreta para llevar una aventura. La propuesta es de Yusaku Maezawa, fundador de la firma de venta electrónica de ropa y accesorios Zozo, que en 2018 anunció su intención de convertirse en el primer turista espacial con un viaje a la Luna en una nave de la compañía SpaceX. Una nave creada por Elon Musk.

Aunque en 2018 le hizo la proposición a ocho artistas, ahora prefiere encontrar a su media naranja para que le acompañe. Para ello ha lanzado una campaña en Internet que se llama «Amantes de la Luna llena», y deja claro que busca a «alguien especial» para que le acompañe.

La idea es documentar esta búsqueda en un reality show que será transmitido por el canal de televisión por internet AbemaTV. Eso sí, la candidata debe cumplir varias condiciones, entre ellas estar soltera, tener 20 años o más, gozar de una «personalidad brillante» y ser «siempre positiva» y desear «disfrutar plenamente de la vida».

