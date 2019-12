‘El Casta’ regresa con '8 apellidos mallorquines' al Auditòrium con su ‘Especial Navidad’

'Lorenzo Llamas’, ‘Agus Xim’, ‘El Padrino’ y otros queridos personajes regresan al escenario del Auditòrium de Palma en el ‘Especial Navidad’ de Agustín ‘El Casta’. Este año, del 25 de diciembre al 1 de enero de 2020 con el tema 8 apellidos mallorquines. «Ya son 25 navidades y esta es muy especial, ya que estuve en la gala del 50 aniversario del Auditòrium y cerraré un año maravilloso en esta casa de la familia Ferragut», comenta un Agustín pletórico y tan ilusionado como el primer día. «Igual que cada año vuelven los buenos deseos, la Lotería de Navidad, el turrón, las cenas de empresas, los regalos, el amigo invisible, etc... además de todo eso, también vuelvo yo, Agustín ‘El Casta’».

¿Por qué 8 apellidos mallorquines? «Pues se debe, principalmente, a la película que he rodado con el cineasta mallorquín Marcos Cabotá», asegura. «Aún se está editando. Es una colaboración desde hace ya muchos años. Me la hace mucha ilusión, pues llevo un actor en mi interior, pero también tiene que ver con los apellidos de Agustín». Un rodaje que muchos mallorquinistas pudieron presenciar en una de las secuencias que se grabaron durante el encuentro del RCD Mallorca frente al Betis en el estadio Son Moix. «Lancé; bueno, lo hizo Lorenzo Llamas, un penalti que, afortunadamente, entró. Yo soy futbolero de mirar, no de jugar. A mí correr tanto me cansa», sonríe.

Este año, sobre el escenario estará el personaje ‘Agus Xim’, que nació a principios de año. «Es un personaje que ha gustado muchísimo. Es un chino que tiene una peluquería llamada Donde hay pelo hay alegría, en la zona de Pere Garau». Otro de los personajes que se han ganado el cariño de los fieles es ‘El Padrino’ y regresará con un mensaje muy actual. «De hecho, es necesario el mensaje de ‘El Padrino’ en los tiempos que corren», confiesa Agustín.

En lo personal, Agustín pasa las Navidades trabajando desde hace 25 años. «Me ahorro todas las comilonas, todos los excesos. Al final, tengo unas Navidades de lo más saludable y las paso con mi público y con mi familia, que es como soy más feliz. No necesito nada más».

Sin desvelar el espectáculo de este año, Agustín ‘El Casta’ promete darlo todo por su público. «Quiero que la gente salga satisfecha y lo doy todo. En mi espectáculo, que comenzamos a trabajarlo en verano, doy mensajes de optimismo y buen rollo. Que falta hace. Y es que en el ambiente parece que hay crispación».

Los políticos siempre están presentes... «siempre están ahí. Son muy pesados. Siempre son noticia y últimamente han fracasado. Esto no puede ser».

Lorenzo Llamas descubrirá algo muy gordo que lo va a dejar prácticamente paralizado. Va a impactar y sorprender mucho al público. Pero ya te digo, no puedo adelantar nada, mejor os espero en el ‘Especial Navidad’ y pasemos un buen rato».