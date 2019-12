El Club d’Esplai Jovent de sa Indioteria celebra ocho lustros de actividades

Decir Club d’Esplai Jovent de sa Indioteria es decir indefectiblemente Tomeu Suau, sacerdote y dinamizador cultural. En 1979 esta barriada palmesana estaba azotaba, como otras muchas, por la droga, y Suau y un grupo de jóvenes vecinos se vieron en la necesidad de actuar. No fue fácil y se llevaron más que sustos, pero poco a poco su labor fue cuajando en el entorno hasta convertirse en una entidad por la que han pasado miles de jóvenes durante estos últimos 40 años.

«Lo que ha cambiado en este tiempo ha sido la tecnología, pero los chicos siguen siendo los mismos porque antes y ahora son personas», comenta Suau, quien a sus 76 años continúa estando al tanto del día a día, «pero como consejero. Eso sí, hay cosas que sigo haciendo como la iluminación de la plaza por Navidad». Esta figura clave y que tanto bien ha hecho y sigue haciendo a lo largo de su dilatada vida profesional ha delegado las funciones ejecutivas en Maria Antònia Bosch. «Empecé con Tomeu trabajando mano a mano y después ya he ido cogiendo las riendas», explica.

Desde hace 13 años es la directora y hace cuatro convirtió su afición en profesión. «Fue Tomeu quien pensó que hacía falta una persona que se dedicara de forma permanente al club para poder asistir a las diferentes reuniones con socios, colaboradores, Ajuntament...».

En la actualidad, el Club d’Esplai Jovent vive su mejor momento de participación vecinal, ya que cuenta con casi 600 socios y un centenar de monitores de entre 18 y 24 años.

«Trabajamos con grupos de diferentes edades y los dividimos según el curso de su centro educativo. Sus compañeros de clase y curso son los mismos que se encuentran en el club y así se sienten más cómodos». Bosch sí que encuentra diferencias entre los niños y adolescentes de hace 30 años y los de ahora. «Ahora son más precoces en todo. Si por ejemplo antes les hablaban de drogas o sexo a los 14 años, que era más o menos cuando podían empezar a experimentar en ello, ahora las charlas se las hacemos con 11 o 12».

Otro de los aspectos en el que más inciden es en el control de móviles. «Directamente los prohibimos. Y no me diga cómo, pero conseguimos que los niños y jóvenes no los usen. De hecho, este último verano hemos estado en diferentes campamentos con 170 de ellos durante una o dos semanas y no se llevaron los teléfonos y tampoco los echaron en falta, salvo al principio». Lo que no ha cambiado es la metodología de su labor. «Defendemos el juego en la calle. Es la base».

Programa del aniversario

5 y 6 de diciembre

19.00 horas. Acampada en el Club y traslado al cine para ver la película Frozen.

7 de diciembre

17.00 horas. Acto de agradecimiento en el salón del club.

20.00 horas. Concierto de Hedis y Anegats.

8 de diciembre

11.00 horas. Misa.

12.00 horas. Acto solemne de entrega de los símbolos a los diferentes grupos.

18.00 horas. Festival con actuaciones de niños y jóvenes.