Frank Cuesta se mofa de Greta Thunberg: «Gretus Amargatus»

Frank Cuesta vuelve a estar envuelto en polémica. Esta vez ha sido tras publicar un vídeo en su canal de YouTube donde parodia a Greta Thunberg, la joven activista que durante los últimos meses ha ganado popularidad.

En el vídeo, el presentador de televisión se mofa de la activista sueca a la que califica como «Uno de los 5 bichos más raros que he tocado». En el vídeo crítica a la joven Thunberg diciendo que es un «animal que os podéis encontrar en cualquier evento sobre el cambio climático, en cualquier reunión internacional, en cualquier sitio donde haya mucha pasta, se mueva mucha pasta, y la familia pueda sacar lo que pueda».

El presentador de 'Wild Frank' empieza lo que parece uno de sus habituales vídeos sobre animales. Sin embargo, el vídeo, rápidamente da un giro inesperado. «A ver, chavales, el animal que os quiero enseñar hoy, bicho raro... Es esto» dice Frank. En ese momento aparece él, vestido con un saco verde y una peluca en la cabeza, mientras repite sin parar «How you dare?» (¿Cómo os atrevéis?) haciendo alusión al famosos discurso que Greta Thunberg pronunció en la ONU.

Ante la lluvia de críticas, Frank ha hecho otro vídeo en el que aclara que, lejos de mofarse de ella, se "ríe de una situación que muchos no quieren ver". "Lo que he intentado es exponer de una manera graciosa, a lo mejor para muchos ofensiva, lo que está ocurriendo con el tema del cambio climático", explica. "Están diciendo que yo soy un miserable por meterme con una chica de 16 años que tiene síndrome de Asperger. ¿Una chica de 16 años no debería estar en el colegio?", pregunta.