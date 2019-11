Instagram limita los 'likes' por el bien de los usuarios

¿Vivimos mejor y nos sentimos más realizados si nuestras publicaciones en Instagram gozan de mayor aceptación entre los usuarios y contactos que nos siguen? Los estudios al respecto indican que sí. Se trata de un tema que preocupa a los expertos y también a los responsables de la compañía, que desde hace tiempo trabajan con la idea de limitar la visibilidad de los likes en las publicaciones.

De hecho Instagram ya había ocultado los ‘me gusta’ en varios países, como Australia o Japón, desde hace meses. Ahora el cambio de política afectará gradualmente a los usuarios de todo el mundo, dependiendo de la actualización de la aplicación.

El cambio es relevante y preocupa a aquellos que han hecho de las redes sociales su medio de vida. Algunos influencers consideran que este cambio repercute negativamente a su visibilidad en las redes, y con ello, podría resentirse el interés que las marcas tienen puesto en ellos.

Pero, ¿cómo incide a los usuarios de a pie este cambio de mentalidad? Para empezar cabe destacar que los autores de las publicaciones sí estaremos al tanto de quiénes nos otorguen likes y de cuántos son ellos. Del resto no tendremos demasiada información. Veremos las interacciones de los contactos que tengamos en común, pero nada más. Si queremos saber cuántos likes tiene alguien en particular no nos quedará más remedio que desplegar y contar.

La idea de fondo puede que sea reservar los ‘me gusta’ para Facebook, la empresa matriz y propietaria de Instagram. Al respecto el CEO de Instagram, Adam Mosseri, consideró que el objetivo es el de ayudar al bienestar y la salud de la gente. Incluso aunque el negocio se resienta.