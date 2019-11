Interfunerarias, la compañía funeraria líder en España

La muerte de un ser querido no sólo es un trauma emocional que todos pasamos en algún momento de la vida, se convierte también en un laberinto burocrático para el que, generalmente, no estamos preparados, y menos en tan difíciles circunstancias. Es por eso que en estos trances toda ayuda que podamos recibir es poca, siendo una de las más importantes la que nos pueda brindar la funeraria que vaya a encargarse del sepelio del fallecido. Desde hace muchos años, la compañía funeraria líder en España es Interfunerarias, que aunque de momento no cuenta con tanatorios en Islas Baleares, sus delegaciones se extienden por más de 50 puntos en muchas de las principales provincias españolas.

Principales motivos para elegir a Interfunerarias

Interfunerarias atiende todas tus necesidades desde el momento del óbito hasta el final del intenso proceso que supone un sepelio en España, en tanatorios, salas de velatorio, funeraria, crematorios, y con una vocación holística que abarca traslados, repatriaciones, atención psicológica a familiares, envío de flores (coronas, centros y ramos), etc.

Amplia experiencia

La empresa Interfunerarias fue fundada en Ávila en el año 1885, hace ya 134 años, y desde entonces ha ido adaptándose a los cambios que se han producido en el sector, muchas veces siendo la propia empresa la impulsora de estos cambios, siempre con el objetivo puesto en atender de la forma más completa y humana a las familias.

Valores humanos

La empresa es consciente de que una funeraria no es una empresa al uso, ya que el trato con el cliente se da en momentos en que este presenta un alto grado de vulnerabilidad por las circunstancias que está viviendo. Es por eso que el objetivo principal sea aliviar el dolor, en la medida de lo posible, del cliente. Todos y cada uno de los empleados de Interfunerarias recibe una adecuada instrucción para que estén atentos hasta en los más mínimos detalles del estado emocional del cliente, buscando siempre su comodidad y tranquilidad.

Interfunerarias fue la primera empresa del sector que comenzó a contar con una red de asesores personales, quienes, con una total calidez y delicadeza, aconsejan, ayudan y tramitan en todo lo que sea necesario durante todo el proceso.

Traslados nacionales e internacionales

Interfunerarias se encarga de todo lo relativo al traslado del fallecido desde el lugar del óbito, ya haya acaecido este en territorio español o en cualquier país extranjero. La familia únicamente debe presentar el certificado de defunción y la empresa se encargará de todo, empezando por el traslado del finado al tanatorio escogido.

Facilidad de contacto

Puedes contactar con Interfunerarias durante las 24 horas del día y durante los 7 días de la semana. Es indiferente el momento en que haya ocurrido el deceso, la empresa se pone a tu disposición al momento para proporcionarte los servicios, soluciones, asesorías o todo cuanto puedas necesitar. Puedes hacerlo por distintos medios: escribiendo al correo electrónico, mediante correo postal, a través de su página web o contactando por vía telefónica.

La empresa cuenta con delegaciones en las principales ciudades de España.