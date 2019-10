Inés Sainz, ex Miss España, revela que padece cáncer

Inés Sainz, Miss España 1997, ha confirmado este miércoles en redes sociales que padece cáncer. La modelo y empresaria intenta llevar la situación con optimismo e incluso ha puesto nombre a su tumor: Agustín.

«Me habían salido unas cosas muy raras en la piel. Yo conozco muy bien mi cuerpo y todos los problemas me salen por la piel», ha señalado Sainz en una entrevista a la revista Diez Minutos. Tras varias pruebas se confirmó que tenía un tumor en un pecho, aunque asegura que no le quitarán la mama.

«¡Bye bye, Agustín! ¡Tanta paz lleves como descanso dejas! Por mi hijo, por mi familia y mis amigos, como otras tantas mujeres, te aplastaré y te desintegraré por completo. A una vasca, madre y autónoma no la para ni tú, ni nadie. Me retiras una temporada a vivir entre consultas y hospitales, pero en unos meses volveré más fuerte y más guerrera. Sí, tengo #cáncer, y no le tengo miedo. La vida me ha hecho un regalo de cumple inolvidable, revelándome algo que ya sabía: que soy la mujer mas afortunada del planeta por estar rodeada de gente maravillosa que me adora. Estaré a vuestra altura; palabra de Miss», ha escrito la bilbaína de 43 años en su cuenta.

La que fuera Miss también ha explicado que no le ha dado la noticia a su hijo de siete años. «Todo el mundo dice que se lo tengo que decir, pero me parece una barbaridad. Él sabe que mamá tiene una lesión por hacer deporte y se tiene que operar. Mateo, además, es un niño muy sensible y va dándome abrazos por las esquinas», ha manifestado en la publicación.