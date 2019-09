Hattie Retroage: la abuela de 83 años que triunfa en Tinder

«Estoy en Tinder para buscar jóvenes amantes», dice Hattie Retroage en Barcroft TV. Tiene 83 años y está en la flor de la vida; triunfa en una de las redes sociales de citas más populares: Tinder.

Asegura que «todos los hombres están preocupados por el envejecimiento, y eso tiene sentido, (...) pero los chicos más jóvenes no piensan en ello, no tienen miedo». Sus intereses según su perfil de Facebook son la música, el cine y la lectura.

A sus 72 años apareció en prestigiosas campañas publicitarias de importantes marcas como Dolce&Gabbana, VOGUE o Vanity Fair. E incluso ha escrito alguno que otro libro, como Sex and the Single Senior: A Cougar's search for love (Sexo y soltera mayor: La búsqueda del amor de un puma).

Las fotografías que comparte en redes denotan un carácter extrovertido, divertido y presumido. Ex-bailarina de profesión, posa ante las cámaras cual modelo famosa, y parece que nada le imponga.