Los 'Gegants' más humanos

El público asistente a la Trobada de Gegants el próximo sábado, 7 de septiembre, podrá admirar de nuevo la pareja de gigantes xeremiers, obra del escultor mallorquín Mateu Forteza por iniciativa del Ajuntament de Palma, que fueron inaugurados en 1987. Está considerada una obra maestra por su calidad artística en los pueblos y ciudades donde ha estado presente.

Para realizarla, el maestro Forteza tuvo en su día dos modelos, Toni García Solé y Víctor Martínez Moll, que reunimos este lunes en el zaguán del Ajuntament, gracias a la gestión del cap de Geganters de la Sala, Pep Toni Moyá.

Puntuales a la cita matutina, llegaron los protagonistas, algo intrigados sobre lo que queríamos, ya que después de tanto tiempo «nunca nadie nos había hecho una entrevista, ni fuimos invitados a la inauguración de la pareja de gigantes. Es más, hoy nos vemos y nos conocemos personalmente».

Toni García, de profesión cristalero, trabajaba en 1986 en un comercio de la calle Sol, cercano al domicilio del escultor. «Conocía a Mateu y me dijo que le habían hecho un encargo de gigantes. Que no lo quería hacer, si no tenía un modelo delante. Fui dos sábados y fue moldeando mi cara en barro. Cuando lo vi acabado, me parecía mentira, y entendí perfectamente que el maestro Forteza era un artista».

«Recuerdo también a mis nietos pequeños, que en la cabalgata de Reyes exclamaban: ¡Ja ve es padrí! ¡ja ve es padrí! y mi hijo, cuando cumplí 70 años, me regaló un álbum de fotos con uno de los gigantes y me dijo: «Mira si eres famoso, que hasta el Ayuntamiento te ha hecho un gigante». Víctor Martínez Moll, de Palma y profesor de Ingeniería Técnica de la Universitat de les Illes Balears (UIB), fue modelo del gigante joven, o fabioler. Recuerda que Mateu «me lo propuso, pues era amigo de la familia. La propuesta la acogí con mucha simpatía».

Para él, el tema era muy serio y quería basarse en un modelo joven; en este caso, el fabioler. «No tuve que ir a muchas sesiones, bastaron dos, y fue modelando el rostro con arcilla. Acabado el trabajo, me causó una gran simpatía». Sin duda, un curioso encuentro entre dos especiales modelos.

Trobada de Gegants

Será el sábado cuando tenga lugar la XXIII Trobada de Gegants de Palma (10.00 horas). El encuentro comenzará en la calle Palau Reial (ante el edificio del Consell de Mallorca), donde se ‘plantarán’ los gegants. Participarán en la trobada un total de 13 colles de gegants i capgrossos y en total desfilarán una treintena de figuras (entre gegants y capgrossos), acompañados por cerca de 300 miembros de las colles. También participarán los xeremiers de les colles i agrupaciones de xeremies de Marratxí, s’Estol y Palma. El regidor de Participació Ciutadana i Govern Interior, Alberto Jarabo; la directora general de Participació Ciutadana, Clàudia Costa, y el representante de los Gegants de la Sala, Jordi Oliver.