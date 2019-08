Chenoa deja 'Zapeando'

Chenoa ha anunciado este jueves, a través de su perfil de Instagram, que la semana que viene dejará el programa Zapeando. La cantante pone así fin a su etapa de casi dos años como colaboradora en el programa de La Sexta.

«Os anuncio que la semana que viene me despido de Zapeando un programa al que agradezco el aprendizaje y vuestro cariño estos años. Seguimos adelante con nuevos proyectos llenos de ilusión que pronto desvelaré...ya sabéis que el ritmo no pare. No puedo negar que me gusta trabajar y curiosear así que ¡Atentos!», ha publicado la mallorquina en la red social. La cantante comenzó su relación con Atresmedia en 2016, como jurado de Tu cara me suena.

Su marcha del formato de entretenimiento coincide con la del presentador Frank Blanco, que también se despide de Zapeando esa misma semana. A través de stories ha querido transmitir un mensaje de cariño a su compañero.

Este 2020 se ha convertido, sin duda, en un año importante para la artista. En el mes de junio confirmó su enlace con Miguel Sánchez Encinas, jefe del Servicio de Urología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos.

La mallorquina se mostró muy ilusionada por los planes de boda con su futuro marido y ya no escode su espectacular sortija de Tiffany en ninguno de los actos públicos a los que acude.