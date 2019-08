La ensaimada viaja a Nueva York y lo hace de la mano de dos artistas en sus respectivos campos: el fotógrafo Nando Esteva y el panadero Tomeu Arbona han unido sus talentos para la creación del documental Ensaïmada, que ha sido seleccionado en el próximo The Food Film Festival New York 2019, que se celebrará en octubre. Los organizadores destacan el trabajo de Arbona, de quien dicen: «Tomeu Arbona descubre un fascinante mundo de recetas recuperadas de viejos libros de cocina: dulces que prácticamente habían desaparecido y creaciones tradicionales hechas con técnicas pasadas. Arbona es un fiel defensor de la cultura gastronómica de Mallorca y de la isla».

La idea de este trabajo surgió durante el pasado Madrid Fusión, donde Esteva había fotografiado y grabado a Arbona en el Forn des Teatre imágenes que se mostraron mientras elaboraba la ensaimada en el certamen culinario.

«Ahí vi que quería hacer algo más y entonces grabamos el documental, que está centrado en las manos de Tomeu (Arbona) mientras elabora la ensaimada», señala Esteva. Además, el trabajo está completado con la voz en off del propio Arbona mientras interpreta una canción de trabajo típica durante la recogida del trigo.

Rapidez

El documental fue rodado en un día en la mesa de trabajo del Forn des Teatre. «Nando (Esteva) es muy rápido captando lo esencial, así que todo fue bastante fácil», señala Arbona, quien se muestra «muy agradecido y honrado de mostrar este producto en un festival tan importante».

Ensaïmada se presentó en un festival de Londres pero, aunque no consiguió ningún galardón en el certamen, los organizadores le vieron mucho potencial y se encargaron de llevarlo a Nueva York. «Hace unos días me llamaron de Nueva York y me dijeron no sólo que había sigo seleccionado para la Sección Oficial, sino que os han invitado a elaborar la ensaimada en directo», comenta Esteva, quien en los últimos tiempos se ha involucrado en la fotografía y vídeos gastronómicos con trabajos para chefs como Macarena de Castro o Andreu Genestra.