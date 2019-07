King Jedet denuncia un ataque homófobo de Dani Mateo

King Jedet ha compartido, la mañana de este martes, una polémica publicación en la que ha querido denunciar las desagradables palabras que le dirigió el presentador Dani Mateo tras dejar su puesto en el programa de radio Yu no te pierdas nada.

«Me preguntó que cómo me sentía al haber dejado el programa y le contesté que bien, que sentía que esa etapa había terminado. De repente me dijo algo que se me clavó y que lleva un año dentro de mí queriendo salir», señala la influencer.

«El programa te daba mucha credibilidad, que alguien COMO TÚ trabajase en un sitio serio era muy bueno para tu carrera... creo que has cometido un error y que no deberías haberlo dejado», le dijo el humorista en una premiere hace un año, según la versión de la artista. Pero eso no fue todo, ya que añadió: «Tu carrera está acabada... Ahora simplemente te convertirás en una travesti cutre de Chueca más».

Más que el ataque en sí, ha querido criticar que alguien que ha apoyado públicamente a la comunidad LGTBIQ «pensase que me estaban haciendo un favor al dejar a alguien como yo estar en un medio serio y me dolió que tratase a las drag queens de Chueca como personas de cuarta cuando para mí son artistas que se lo curran mucho para poder vivir de su arte».

El colaborador de El Intermedio no ha tardado en responder a través de stories de Instagram: «Si me conocéis, sabéis que esas palabras nunca saldrían de mi boca. Ni los travestis me parecen cutres, ni Chueca me parece un sitio malo en el que vivir. Esa frase no tiene sentido. Me parece que la visibilidad que da Jedet es buenísima. Fui yo quien lo pedí para mi programa… ¿Cómo iba a decir algo así? Me parece un ataque gratuito. Es una frase que yo nunca he dicho. Jedet, si estás viendo este vídeo, llámame, porque no entiendo nada…».

Ver esta publicación en Instagram No tengo nada más que decir. Feliz orgullo ????️‍????✨???? Una publicación compartida de KING JEDET (@kingjedet) el 2 Jul, 2019 a las 7:57 PDT

Pero Jedet no se ha callado y ha asegurado que «enfrentarse a un hombre blanco poderoso y famoso no es fácil porque la gente intentará desacreditarte siempre para darle la razón a ese hombre y yo era consciente». «Esto no se trata de cancelar o linchar a Dani Mateo, porque todo el mundo puede equivocarse, se trata de denunciar algo que viví y darle visibilidad a situaciones por las que pasan personas como yo a diario», puntualiza.